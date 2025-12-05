香港法律周2025｜粵港澳大灣區律師聯會成立 林定國：三地共創融合發展新篇章

香港法律周的壓軸活動今日（5日）舉行，上午活動「第一屆粵港澳大灣區律師論壇」以「灣區聯通 揚帆遠航」為主題，為當天的活動揭開序幕。粵港澳大灣區律師聯會成立儀式緊接舉行，聯會旨在向大灣區律師提供聯絡服務及組織開展活動，支持大灣區律師更好參與大灣區建設。律政司司長林定國致辭時表示，大灣區發展潛力巨大，是香港未來發展的關鍵，今日論壇吸引了超過600名線上和線下參與者，三地法律智慧將一同探索灣區法治合作路向，共創融合發展新篇章。

至今逾630名港澳法律執業者通過考試並取得執業證

林定國指，在中央政府支持下，港澳法律執業者在大灣區內地九市執業的試點工作已延長至明年10月。首五屆大灣區律師執業考試順利舉行，至今，超過630名港澳法律執業者通過考試並取得執業證。隨着報考大灣區考試的執業經驗門檻降低至3年，越來越多年輕律師加入，為大灣區律師隊伍注入生力軍。

林定國冀聯會凝聚香港大灣區律師專業力量

林定國表示，大灣區律師具備雙重執業資格，熟悉內地與香港的法律體系和商業文化，能精準拿捏客戶需求，同時具備國際視野，熟悉普通法思維，提供貼地和與國際接軌的法律服務。他們尤其能回應區內外企業對法律人才的殷切需求，助力國内企業出海、國外企業開拓內地市場，發揮大灣區「一國兩制三法域」的獨特優勢。

他期望聯會凝聚香港大灣區律師的專業力量，助力大灣區律師專業發展，以及持續檢視並提出優化大灣區律師執業制度的建議，期待與聯會緊密合作，共同推動灣區律師試點工作，為大灣區律師制度恆常化創造有利條件，貢獻國家涉外法治建設。

粵港澳大灣區律師聯會成立推動制度交流

廣東省司法廳廳長陳旭東表示，粵港澳大灣區律師聯會的成立具有里程碑意義，將進一步推動三地法律制度交流合作，為大灣區高質量發展注入法治力量。他表示，港澳律師具備國際視野，是服務國家高水平對外開放的重要力量。廣東司法廳積極探索企業「走出去」法律服務，組織律師進園區、進企業，開展各種培訓和宣講，希望能與港澳法律部門交流互鑑，團結更多包括律師在內的各類專業力量。

陳旭東強調，法治是大灣區市場一體化的重要前提，也是高質量發展的根基，更是一張「靚麗名片」。他呼籲三地法律界攜手並肩，在法治軌道上共同發力，將大灣區建設成為富有活力和國際競爭力的一流灣區。

聯會為三地律師搭建交流橋樑

粵港澳大灣區律師聯會主席曹紹基表示，聯會為三地律師搭建交流橋樑，舉辦各類專業活動，促進三地法律實務互鑒。透過聯會，業界能第一時間取得權威資訊，避免各自摸索；同時，律師在執業過程中遇到的難題亦可透過平台反映，並尋求解決方案。曹紹基相信，聯會將在促進三地法律制度融合、推動業務對接方面發揮積極作用。

粵港澳大灣區律師聯會秘書長李銘銳表示，聯會的成立初衷是回應業界需求，協助融合粵港澳三地律師制度，為律師提供更完善的交流與支援，解決執業過程中的制度與專業難題等。他指，聯會將定期舉辦粵港澳大灣區律師論壇，促進三地法律專業深入交流，並推動建立大灣區律師專業持續發展培訓學分制度，課程可同時符合香港、廣東及澳門的要求，方便律師續牌及提升專業能力。

記者：蔡思宇

攝影：陳浩元

相關新聞：

香港法律周2025︱《基本法》35周年論壇 林定國：香港繁榮穩定最有力保障

香港法律周2025︱黃玉山：《基本法》為香港發展成為「三中心一高地」保駕護航

香港法律周2025｜法律科技展覽舉辦 展示法律研究等領域尖端產品與服務

香港法律周2025開幕 林定國：香港致力成為「超級聯繫人」 推動區域及全球法律與經濟合作

香港法律周2025︱第三屆融通與發展法治論壇 加強全球治理等關鍵領域合作