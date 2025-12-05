大埔宏福苑五級火｜清真寺舉行祈禱會悼念遇難者 4500名信眾禱告哀悼

大埔宏福苑五級大火，至今造成159人死亡，當中包括10名外傭。為悼念遇難者及安慰逝者家屬，尖沙咀九龍清真寺今日（5日）舉行「伊斯蘭教大埔火災特別祈禱會」。《星島》記者今午到九龍清真寺觀察，祈禱會未開始已有不少人進入會場。祈禱會於下午1時半開始，信眾的表情肅穆莊嚴。為悼念在大火葬身的遇難者，主持人吟誦禱文，4,500名信眾一同站立，一邊禱告，一邊為遇難者哀悼。

巴基斯坦商會主席：助遺體歸葬祖國 盼尋失聯外傭

巴基斯坦香港及大灣區總商會主席 Qamar Minhas 表示，本次宏福苑大火導致不少外傭葬身火海，已聯絡香港政府，希望能夠盡快安排移送遺體回到她們的祖國，讓她們能夠順利安葬。他又稱仍有不少外傭失聯，希望能夠盡快尋回，即使機會十分渺茫。此外，他亦表示已向受影響的外傭及災民捐款。

多國領事祈禱盼港人走出傷痛

Qamar Minhas 在受訪時更是一度哽咽，稱「這場災難令整個伊斯蘭群體感到震驚」，在火災首日至第四日，他們自發建立一個團隊運送物資，並為他們祈禱。他直言「這是一場對於香港市民，不分種族的悲劇」。

香港回教信託基金教長 Mufti Muhammad Arsad 表示，目前就他所知，有9個穆斯林死亡或失蹤，信託基金將會給予死者家屬經濟及心理支援，讓他們能夠渡過難關。而曾被授予銀紫荊勳章，同是香港回教信託基金會的沙意表示，會積極和香港政府、警察部門合作，盡快將罹難者遺體送回祖國，又滿意香港政府處理大火的安排。

本次祈禱會亦有來自伊朗、印度、馬來西亞、印度和孟加拉的領事，以及沙地阿拉伯的副領事參與。孟加拉領事 Dr. Shah Mohammad Tanvir Monsur 接受記者訪問時表示，現正是各國為香港市民祈禱之時，期望死者家屬及災民能走出悲傷，重新生活。他亦感謝香港政府在災後行動迅速，冀慘劇不再發生。

