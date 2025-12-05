機場青年就業資訊日今明舉行 提供逾1500個職位空缺 求職者看好機場就業前景

機管局今日（5日）起，一連兩日舉辦機場青年就業資訊日2025，現場人頭湧湧，求職者絡繹不絕。香港機場管理局機場服務總監楊達榮表示，今年資訊日有超過25個機場業務夥伴參與，提供超過1,500個職位空缺。

人力需求非常殷切

楊達榮指，香港機場隨著三跑、T2大樓設施等相繼啟用，人力需求是非常殷切，機場從疫情後約5.3萬員工，發展至今已有7萬人的團隊，「隨著陸續的機場發展，預計將來職位空缺會相應陸續增加」。他指，航空業作為一個講求長遠發展的行業，「每一個專業都有清晰的晉升階梯，所以非常適合作為年輕人搵工時首選」。他提到，今次資訊日包括飛機工程維修、保安、客戶服務，及物業管理等，加上未來機場城市Skytopia項目，將會有很多不同的創新工種引入，例如無人駕駛系統的操作員等。

26歲救生員轉跑道 盼覓時薪$70起地勤職位

現場不乏求職者前來了解機場發展，並從中尋求心儀的職位。其中，26歲的曉嵐本身任職救身員，但認為救生員工時較長欲轉行，考慮到自己體力勞動不太在行，不過勝在喜歡與人說話交流，因此希望覓到地勤接待職位，目標時薪70至80元。

曉嵐稱，看好機場就業前景，有信心能找到合適工作，「我覺得因為還年輕，要找一份工作不難。但要找到一份自己做得長的工作就難，所以不會為搵工而隨便搵工做，都要搵個真正合適的職位才會工作」。

回流港人求發揮日語優勢 媽媽族搵彈性工

剛從日本回流的港人丁先生則指，先前在日本做酒店相關工作，返港後打算找一份國際化、更能發揮到他日語優勢的工作，遂來到機場求職。他指，自己對空少沒甚麼興趣，心儀的職位反而是地勤，「我比較喜歡接待旅客，特別是如果遇到日本客人，我用日文回應會覺得很意義」。他指，自己目標月薪為1.8萬左右，目前看中兩間航司的地勤職位空缺。

一孩之母莫女士指，即將搬到東涌居住，因此打算在機場找一份時間彈性的工作方便兼顧家庭，「即可能一個星期上三至四日班的職位」。她指，自己求職首先考慮就近原則，然後是福利待遇，「覺得機場是在各方面的福利，及人文關懷都比較好的地方」。她又讚今次資訊日職位選擇多，且都很多職位都無需工作經驗，認為要找到一份心儀的工作並不算難。

機場保安公司提供100職位

彭小姐則打算應徵機場保安職位，她在機場保安公司的攤位了解了差不多半小時，大讚職員耐心講解如何填寫求職表格等。

另外，機場保安有限公司行政總裁張德強表示，公司在今次資訊日提供100個職位，在新員工入職時會提供適當的訓練及支援，「特別我們現在使用很多新的儀器，所以新人入職的話會學到很多新事物。」被問到公司聘請外勞的數字，他指公司超過八成以上都是本地員工，內地員工主要補充前線，特別是安檢及守衛工作等，強調配合政府政策，招聘必定以本地勞工優先。

記者：趙克平

攝影：劉駿軒