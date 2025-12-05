1.2億六合彩｜頭獎半注中派6121萬 即睇幸運兒係咪你 !

馬會六合彩將在今晚（6日）9時30分攪珠，由於六合彩頭獎已經連續9期未有幸運兒中獎，多寶獎池進一步累積至超過9,302萬元，若以10港元一注獨中，估計頭獎基金有機會高達1.2億元。至晚上9時15分截止售票時間，總投注額逾2.6億元。

今期攪出號碼 : 4、6、26、28、34、40，特別號碼 : 25

今期六合彩頭獎半注中，派約6121萬元，二獎5.5注中，每注派約178萬元；三獎408.5注中，每注派近6.4萬元。

下期下周四攪珠 頭獎一注中可擸8000萬

由於今日的攪珠未有幸運兒（以全注10元）獲中頭獎，因此約有6,100萬元多寶累積撥入至下周四（11日）的攪珠內。若以10元一注獨中，估計頭獎基金高達8,000萬元。為預留更多時間讓市民購買彩票，原定下周二（9日）的攪珠將不會舉行。

六合彩50期攪珠幸運號碼：

號碼 次數 32 14 39、44 12 17、18、28、33 10

過往9期攪珠結果：

期數 攪珠結果 126 6、18、29、34、37、38、39 125 1、2、17、35、37、48、8 124 19、26、33、35、36、39、5 123 2、4、10、26、28、36、23 122 2、11、13、28、38、48、7 121 10、11、28、30、37、39、15 120 18、20、28、37、38、40、41 119 7、9、16、17、33、46、49 118 10、17、22、33、40、41、31

全港10大幸運投注站分布

至於10大幸運投注站。截至2025年6月30日，分別為是位於中環士丹利街、屯門市廣場、荃灣青山道、尖沙咀漢口道、上環干諾道西、觀塘廣場、九龍灣德褔、大埔廣場、上水石湖墟、及大埔廣褔道。