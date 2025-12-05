Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

天氣｜天文台料冷鋒下周末來襲 12.13最低16°C 一日跌8°C

社會
更新時間：12:59 2025-12-05 HKT
發佈時間：12:59 2025-12-05 HKT

踏入12月，本港氣溫仍未見明顯下降。不過，天文台表示，一道冷鋒會在下周末抵達華南，該區北風增強及有一兩陣雨，氣溫顯著下降，預計下周六開展轉冷，最低氣溫16度，與周五最高氣溫24度相比，一日降溫達8度，而周日（14日）氣海再次下降，最低氣溫只有15度，石崗及打鼓嶺兩區更低見11度。

周六起氣溫急跌 兩區兩日相差14度

根據天文台9天天氣預報，本港下周六（13日）起氣溫顯著下降。當日最低氣溫預計約為16度，按當日最高氣溫22 度計算，一日之間急跌8度；隨後周日（14日）氣溫將進一步轉涼，最低及最高氣溫同見「1字頭」，最低氣溫約15度，最高亦僅為19度。

根據自動分區天氣預報，下周五（12日）石崗及打鼓嶺的日間最高氣溫仍可達25度，但隨後受冷鋒影響，氣溫將顯著下降。預計至周日，兩區最低氣溫將跌至11度，差距達14度。周日早上，新界地區普遍氣溫將介乎13至14度，而石崗及打鼓嶺兩區更會降至約11度。

天文台預料，受東北季候風持續影響，未來兩三日華南天色大致良好及乾燥，內陸地區日夜溫差較大。一道廣闊雲帶會在下周中後期逐漸覆蓋廣東沿岸地區。此外，位於菲律賓以東海域的熱帶氣旋會在未來一兩日橫過菲律賓中南部，隨後進入南海南部並逐漸減弱。 

天文台預料下周二(9日)及周三(10日)有一兩陣微雨，氣溫介乎19至23度，吹東至東北風4至5級，稍後離岸間中6級。周四及周五氣溫進一步上升，最低及最高氣溫均見「2字頭」，介乎21至24度，吹東至東北風4至5級。

