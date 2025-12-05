宏福苑五級火｜防火棚網貴逾倍 銷售商指行內「睇價錢多過質量」：好平嘅嘢都鍾意溝貨

大埔宏福苑五級火引起坊間對棚網安全的關注，擁有逾四十年建築安全用品銷售經驗的棚網銷售商麥偉強今日（5日）在電台節目表示，自政府多年前發出指引、建議業界使用具阻燃功能的棚網後，大部分有信譽的公司均已遵從。然而，他坦言，由於阻燃棚網的成本及重量均遠高於非阻燃的普通棚網，導致業內有部分承辦商可能為節省成本而選擇使用非阻棚網。

行內存「價錢行先」風氣：好平嘅嘢都鍾意溝

他透露，在火災發生前，一卷合規格的阻燃棚網約售80元，而非阻燃的則便宜一半。他直言，行內確實存在「價錢行先」的風氣，部分人或會因此罔顧安全，選擇價格較低的劣質物料；亦有人為降低成本「溝網」，混合使用不阻燃及阻燃的棚網。其他安全用品亦然，「好平嘅嘢都鍾意溝，睇價錢多過睇質量」。

阻燃棚網網格較密 重量亦較重

對於如何分辨棚網的真偽，麥偉強表示，除了依賴內地廠方提供的檢測證書外，若發現有不太合理的質量，亦會用火機點燃物料作測試，或安排樣本交香港實驗室進行測試。他又透露合規格的阻燃棚網，其網格會較為緊密，重量亦會較重，用火機燃點樣本，非阻燃棚網雖然仍會燒著，但不會搶火，離開火源亦會幾秒停止，亦不會燒著其他的物料。

火災後需求急增 業界現「真空期」

麥偉強指出，自宏福苑大火後，市場對合規格阻燃棚網的需求急增，非阻燃棚網價格由80元一卷，急升至180元一卷，並出現斷貨的情況，現時訂貨亦要兩星期後才有貨供港，並要在港進行檢驗，相信棚網供應會在一定時間出現「真空期」。

