每日雜誌｜四性五味存日常 「醫食同源」民間智慧 涼茶解毒湯水袪濕 中藥製香可安神

《中草藥文化系列》之民間篇

中醫藥已走進港人生活，從街頭巷尾的涼茶舖，到家中煲「老火湯」、點安神香，乃至郊野草藥班、藥膳課程等，反映中醫藥的養生智慧與理念。中醫講求「天人合一」，認為人體隨四季變化調節，夏日濕熱，易致情緒不穩，需要「清補」，許多家庭會煲「冬瓜薏米湯」解暑；喉嚨不適、腸胃積滯，會喝涼茶「降火」；亦有人點燃清幽淡雅的薰香，幫助放鬆睡眠。不知不覺間，中醫藥文化自然地融入市民的衣食住行中。

本港郊野蘊藏中草藥，圖為治濕疹及清熱解毒的馬纓丹及三葉鬼針草。

港人對湯水情有獨鍾，不僅是口腹之欲，更是養生之道。香港浸會大學中醫藥學院臨床部中醫臨床教授張學斌指出，早於2000多年前，中國文化已有「醫食同源」的理念，不論食物或中藥材均有「四性五味」，「四性」指寒、熱、溫、涼四種特性，「五味」指辛、甘、苦、酸、鹹之味。

她表示，現今許多民間湯水配方，正是中醫學智慧的生活實踐。她指，中醫強調「三因制宜」，即因人、因時、因地調整治療方法，養生湯水亦不例外，應根據個人體質與季節變化靈活調整。她舉例，如市民熟悉的「冬瓜薏米湯」和「清補涼」，是夏季常見的祛濕湯水，「夏天濕熱，容易讓人疲倦、上火，適合煲冬瓜去濕湯，加些茯苓、蓮子、荷葉等；清補涼則用沙參、玉竹、百合等，幫助祛濕清熱。」

傳統涼茶行受大環境影響式微

張學斌再舉例，濕熱體質者，有機會吃少量煎炸或辛辣食物便易「上火」，若出現口腔潰瘍、舌苔黃厚等現象，一般建議加強去濕，如飲苦瓜蠔豉煲排骨湯、赤小豆扁豆湯等。

浸大中醫藥學院臨床部中醫臨床教授張學斌指，中醫強調「三因制宜」。 受訪者提供

除了湯水，涼茶也是港人日常接觸中醫藥的途徑。五花茶、雞骨草、廿四味等各具功效，清熱解毒。在香港，涼茶已有超過百年歷史。根據香港非物質文化遺產資料庫，涼茶流行於嶺南地區，天氣炎熱加上多雨潮濕，為防治熱症，當地人採集藥性寒涼、清熱生津、祛濕解毒的中草藥，煎煮成各式各樣的湯劑飲用，逐漸演變成涼茶文化。

涼茶舖「回甘堂」老闆「林仔」表示，1950、1960年代街頭處處可見，當時涼茶便宜、有效，代替中醫成為基層常用的保健方式，一杯幾毫子的涼茶，比當年10多元一次的中醫診症更可負擔，因此深受貧苦大眾依賴。

翻查資料，早年的涼茶舖因設有點唱機和電視機，成為街坊聚腳的社區空間，至1970至1980年代，隨西醫普及，涼茶業開始式微；如今熱鬧不再，但仍以功能性飲品的形式存在於市民日常生活之中。

NGO推廣本港郊野中草藥知識

「林仔」的店舖只售2款涼茶，分別是「林仔涼茶」及「五花茶」，前者以金錢草、水翁花等多種藥材熬煮，味苦，後者使用菊花、金銀花、木棉花、槐花及雞蛋花，味甘。他堅持以明火煲製涼茶，提早一天備料，每天凌晨3、4時起床焗煲，到完成需耗時近半天。他強調火候與時間的重要性，以「林仔涼茶」為例，首轉需煲3小時，撈出藥渣後，再翻煲一次才算完成。

回甘堂老闆「林仔」指，真正堅守傳統工藝的涼茶舖越來越少。

他坦言，傳統涼茶行業受大環境影響，過往著名涼茶老店如灣仔楊春雷、九龍單眼佬等皆以傳統手作而聞名，但最後因辛苦、地產升值、無人接班等原因而結業，真正堅守工藝的店家越來越少，難吸引新一代接班，是行業最大挑戰。

近年，中草藥不再局限於藥櫃中，有非政府組織（NGO）每年舉辦公眾活動如「香港藥用植物攝影比賽」、「中藥家居種植班」和「行山認藥活動」等，也有大專院校和培訓機構舉辦郊野中草藥研習班、嶺南中草藥與應用班等，推廣民間草藥知識。實際上，本港郊野蘊藏豐富的中草藥，如在金山郊野公園便有岡梅根、假蘋婆、毛麝香等，而城門郊野公園則有白千層、天冬等。

藥材香具國際市場潛力

註冊中醫師、甘堂中醫診所創辦人趙梓烽，中三時拜師學藝，多次於周末隨師傅上山認草藥。他說除了藥材店的乾品，很多草藥可在香港行山環境中遇見，「如果認識它，會發現很多瑰寶。」他舉例，常用的金盞銀盤、鬼森草和鴨腳木等，都可在山上找到。

藥材除可入藥、製成涼茶，也可用於製香。本地製香品牌「港香堂」，有開辦傳統香藝相關課程，創辦人鄧皓荃指，不少本地中醫師對製香產生興趣。他解釋，中醫講求「內服」，也重視「外治」，然而傳統醫師在處理外治方式時，容易忽略氣味，透過學習製香，中醫師有機會跳出傳統框架，將藥材功效與氣味調配結合。

他提到，不少製香材料本身是中藥材，如檀香與沉香。檀香的精油成分於燃燒時揮發，經由肺部吸收進入血液循環，能促進消化並提神，適合在飯後飽滯或昏昏欲睡時使用；沉香則具安神、降氣作用，點燃後能讓人平復心境、集中精神，因此常被應用於禪修或靜心閱讀。他補充，乳香和艾草等常見中藥材，具抑菌作用，透過燃燒釋放天然油分，可淨化空氣、減少細菌滋生。

港香堂創辦人鄧皓荃指，天然材料製成的香應清幽淡雅。 受訪者提供

不少製香材料是中藥材。 受訪者提供

鄧皓荃強調，天然材料製成的香應「清幽淡雅」，而非濃烈撲鼻，「過於濃郁的香味往往來自香精與化學添加劑。」他舉例，古代並無「花香」類的香，因花朵燃燒後只會燒焦，現代香所聞到的濃郁花香多為人工合成，「若香味太重，反而會干擾思緒，長期吸入更可能影響嗅覺與神經系統，選用天然香材並保持空氣流通非常重要。」

他特別提到，不少外國人亦開始購香，「美國、印度、西班牙等地的客人都有，他們對中國傳統文化與中醫藥越來越感興趣。」他認為，香港中藥品質高、檢驗嚴格，符合歐盟標準，具備推廣至國際市場的潛力。

中獸醫越見普遍 針灸用藥為愛寵保健

近年，中獸醫和中藥寵物保健品越見普遍。

常見的中獸醫治療方式包括針灸與中藥，其中針灸循經取穴，刺激穴道，促進氣血循環，可用於調理慢性疾病，如關節炎、消化系統和心血管疾病等，亦有針灸保健的作用。中藥則以科學中藥為主，把中藥濃縮萃成粉末或藥劑，通常建議拌入寵物零食中服用。

現時本港未有中獸醫的專業認證課程，註冊獸醫一般會到外地進修，學習中獸醫學知識。

蟲草靈芝入藥增免疫力

此外，近年有不少中藥品牌研製以蟲草、靈芝及其他中藥材為基礎的寵物保健品。市面常見的產品多針對免疫力、毛髮、皮膚、呼吸道和眼睛保健等方面，為寵物補充營養。

記者：林家希、仇凱瑭、潘明卉