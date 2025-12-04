Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五級火｜地盤全面禁煙 ? 地產建設商會 : 最快周五開會討論

社會
大埔宏福苑五級火，起火原因仍在調查，災後有傳是工人吸煙肇禍，引發全城對地盤禁煙的關注。有地產發展商近日貼出告示，警告工人切勿攜帶煙包進入地盤，否則罰款5,000元，並「立即趕出地盤，永不錄用」。地產建設商會執委會主席梁志堅今日（4日）表示，商會最快明天（5日）開會，討論是否在地盤全面禁煙。

梁志堅: 作為主席 我認同地盤要禁煙

地產建設商會執委會主席梁志堅表示，作為主席，他認同地盤應該禁煙，指「若你吸煙就別來工作。我給一個地盤，包給你做承建商，我是明確告訴你，是不准吸煙，若你管不到、有何責任，是你要負責。」

他稱若會議達成共識，將發指引予各發展商，雖然並非強制執行，但相信會員都會跟隨。

