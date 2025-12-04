宏福苑五級火｜假災民呃逾2.5萬元善款 32歲男子涉持傀儡戶口被控洗黑錢 准以3萬元保釋明年1月訊

大埔宏福苑火災奪去逾百人性命，有人卻冒充災民騙取逾2.5萬元善款。一名男廚師涉持有案中傀儡戶口，被控一項洗黑錢罪，今午於西九龍裁判法院首次提堂。被告暫時毋須答辯，總裁判官蘇惠德應申請押後案件至明年1月15日再訊，以待進一步調查及控方索取法律意見。期間被告獲准以3萬元等條件保釋候訊。

32歲被告湛樹成，報稱廚師，他被控於2025年10月25日與2025年11月31日之間，首尾兩日包括在內，在香港知道或有合理理由相信財產，即Alipay Financial Services（HK）Limited帳戶內一筆共64,886.45港元的款項，其全部或部分、直接或間接代表任何人的從可公訴罪行的得益，而仍處理上述財產。

案件編號：WKCC5544/2025

法庭記者：雷璟怡