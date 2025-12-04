宏福苑五級火︱鄧炳強訪「樂和．東寓」慰問災民 欣見基本生活獲妥善安排

大埔宏福苑大火導致逾千戶居民痛失家園，在政府和社會各界幫助下，災民正陸續遷入暫居地。保安局局鄧炳強今午（4日）到馬鞍山東華三院過渡性房屋「樂和．東寓」，探訪受影響家庭，並向他們致以慰問。

鄧炳強在社交平台撰文指，在「樂和．東寓」與居民交談時，深切感受到他們失去家園的沉痛。不過欣慰的是，居民暫時的住宿及基本生活所需已獲妥善安排。

他強調，政府會持續加強後續支援服務，自己亦衷心感謝東華三院等慈善機構、地方團體及熱心市民在災難期間伸出援手。他又說，明白受影響居民最渴望的，是能盡快重建家園，重拾安穩生活。政府承諾必定會爭分奪秒，從安置、支援到重建，全力以赴，與他們並肩同行，協助受影響居民早日展開新生活。