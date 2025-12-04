深圳光明科學城論壇2025啟幕 「開放．智創．領航」為年度主題詞

據星島環球網報道，12月4日，深圳市光明區科學城論壇2025在深圳科學技術館舉行。在「光明．築夢未來」的永久主題下，本屆論壇以「開放」「智創」「領航」為年度主題詞，匯聚行業頂尖科學家、產業領軍人才與政策制定者，共同探討前沿科技發展趨勢，發布重大科技創新成果。

本屆通過1場開幕式、1場全體會議和7場平行論壇的「1+1+7」架構，系統呈現光明科學城在國際創新合作樞紐建設、重大科技基礎設施運行、智能算力布局、生命科學突破、高端儀器研發及高水平人才集聚等方面的最新進展與戰略規劃。

多項科研成果亮相

大會發布並正式亮相了多項科研成果。如國家生物制造產業創新中心正式啟動，深圳市光明科創母基金正式啟動運營，合成生物研究設施、腦解析與腦模擬設施正式成立用戶委員會，全國高校區域技術轉移轉化中心（粵港澳大灣區）高端科學儀器深圳分中心揭牌等。

此外，一大批國內外頂尖科學家和企業代表也分享了前沿洞見。

清華大學深圳國際研究生院講席教授查爾斯．李波在《未來腦機接口的革新與重塑》主題演講中介紹了i-BRAIN研究所在革新腦機接口（BCIs）技術方面的最新進展。他指出透過研究腦機結合的工具來研究大腦潛力，不斷地挖掘大腦內部運作的規律，將有助於開發新的治療人類疾病的有效方法。這些跨學科的高效研究，將推動深圳建設成為腦機接口領域的引領者。

中國科學院院士鄭海榮在《腦機接口與生物智能》主題演講中認為，生物智能是碳基智能後非常關鍵的發展階段，也是超越矽基智能的大方向。他表示，未來的AI將逐漸從數據智能向物理智能、並向生物智能發展，也即通過腦機接口實現人機融合，實現真正的人工智能。

華為終端BG首席科學家田奇在演講中指出，AI大模型正在重塑千行百業，成為新時代人工智能的標配。田奇認為，AI大模型的下一步是世界模型，從無交互環境，到專用視覺任務，再到現在4D可交互、動態生成、通用視覺任務，未來一段時間AI大模型的研究重點是釋放基礎模型的能力，全力構建好的交付環境，設計多模態統一架構，以期最終形成世界模型的邏輯閉環。

除主論壇外，本屆光明科學城論壇還緊扣科技前沿、產業發展、開放合作三大方向，設置了7場高水平平行論壇，構建思想碰撞、資源匯聚、合作共贏的交流平台，深入探討技術創新與產業升級路徑，為發展新質生產力貢獻智慧和力量。

其中，12月4日下午舉行的大灣區智能算力與大模型智能體論壇以「智能算力引領大模型創新，多模態智能體驅動產業賦能」為主題，將發布「鵬城腦海大模型」新版本、人工智能預報員助手「阿福」智能體、國產萬卡大模型推理引擎FenixCOS等重大成果。

展現深圳自主創新能力

由深圳醫學科學院、深圳灣實驗室主辦的粵港澳大灣區生命科學成像技術論壇將集中展示一批自主研制的成像設備，並舉行國產儀器評價驗證中心成立儀式；大灣區科學儀器創新發展大會也將對外展示一批「硬核」裝備，展現深圳在重大科技基礎設施建設過程中的自主創新能力。

此外，作為平行論壇之一的生物制造產業大會，聚焦合成生物學技術突破、產業轉化路徑、粵港澳大灣區協同創新等熱門議題，剖析生物制造創新發展路徑，助力中國在全球生物制造競爭中搶佔先機。

12月5日，第一屆深港腦機接口大會將正式舉行，大會將聚焦深港腦科學與腦機工程未來產業發展需求，舉辦項目路演大賽，促進深港兩地在腦科學與類腦智能領域的深度合作。

此外，深圳市光明科學城發展建設有限公司也將在12月5日主辦重大科技基礎設施規劃建設及協同運營論壇，持續打造國內科學城開放交流平台；以「開放科學．青創領航」為主題的第一屆青年科技創新論壇將邀請入駐光明科學城的青年科學家分享創新創業心得，並啟動國際青年科創網絡社區、青創天使系列基金項目，為光明科學城注入源源不斷的青春動能。