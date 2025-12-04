4歲代謝病童死因研訊裁定死於自然 官建議安排顧問級醫生參與醫療決定討論

4歲男童身患新陳代謝疾病須長期住兒童醫院，前年4月因感染肺炎而轉入深切治療部，其後離世。男童父母懷疑醫院進行入侵性治療，導致愛兒承受不必要痛苦，遂展開死因研訊。經過3日研訊，死因裁判官林希維今裁定男童死於自然，並建議兒童醫院在作出非緊急醫療決定前，安排舒緩治療科顧問級醫生，參與臨床醫生和家人的討論。男童父親於法院外表示，預料到裁決結果，「無嘢講」。

男死者丘力㐼2023年4月25日在香港兒童醫院離世，終年4歲，他生前因長期病患一直在醫院留醫。案件由死因裁判官林希維主理，未有設陪審團，醫管局列有利害關係方，今日只有死者父親列席研訊。

死者父親曾要求法庭裁定人為造成病情惡化

林官裁決時指，死者患有罕見的丙酮酸脫氫酶缺乏症，會導致發展遲緩，智力低下，罕有病人活到20歲。死者生前頻繁出入醫院，亦由2019年11月開始長期住在兒童醫院，直至離世。林官指出，死因庭並非處理投訴的審裁體，亦不能追究刑事責任或裁定賠償，故無任何法律責任。

林官裁定死者的死因為肺炎導致呼吸衰竭。死者父親陳詞時希望法庭裁定兒子死因為，由人為造成的病情惡化，死因有可疑。林官今解釋，上述均非死亡結論的選項，死者父親似乎將平日聽到的「死因有可疑」套用在本案。林官續指，死者曾多次感染肺炎，該病是身體自然產生，最終裁定死者死於自然。

官形容本案為「超乎平凡的困難個案」

林官引述專家證人的口供，形容本次為「超乎平凡的困難個案」，父母意見不合及在作決定時舉棋不定，增加了醫生的照顧難度。林官另提及死者母親曾供稱要求移除死者的鼻喉，醫生檢查後有移除，惟家屬卻在研訊中質疑醫生決定，這點值得商榷。

因應本次事件，林官建議兒童醫院在作出非緊急醫療決定前，安排舒緩治療科顧問級醫生，參與臨床醫生和家人的討論。林官最後向死者家屬致以慰問，明白死者與其兄長相繼離世，對家人造成非常大的心情壓力。由於今日正值死者生忌，林官引述專家證人稱，「真誠相信香港大多數兒科醫生不可能比兒童醫院做得更好」，望家屬明白醫生已盡力，明白當時的經過，早日放下重過新生活。

