Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

4歲代謝病童死因研訊裁定死於自然 官建議安排顧問級醫生參與醫療決定討論

社會
更新時間：17:12 2025-12-04 HKT
發佈時間：17:12 2025-12-04 HKT

4歲男童身患新陳代謝疾病須長期住兒童醫院，前年4月因感染肺炎而轉入深切治療部，其後離世。男童父母懷疑醫院進行入侵性治療，導致愛兒承受不必要痛苦，遂展開死因研訊。經過3日研訊，死因裁判官林希維今裁定男童死於自然，並建議兒童醫院在作出非緊急醫療決定前，安排舒緩治療科顧問級醫生，參與臨床醫生和家人的討論。男童父親於法院外表示，預料到裁決結果，「無嘢講」。

男死者丘力㐼2023年4月25日在香港兒童醫院離世，終年4歲，他生前因長期病患一直在醫院留醫。案件由死因裁判官林希維主理，未有設陪審團，醫管局列有利害關係方，今日只有死者父親列席研訊。

死者父親曾要求法庭裁定人為造成病情惡化

林官裁決時指，死者患有罕見的丙酮酸脫氫酶缺乏症，會導致發展遲緩，智力低下，罕有病人活到20歲。死者生前頻繁出入醫院，亦由2019年11月開始長期住在兒童醫院，直至離世。林官指出，死因庭並非處理投訴的審裁體，亦不能追究刑事責任或裁定賠償，故無任何法律責任。

林官裁定死者的死因為肺炎導致呼吸衰竭。死者父親陳詞時希望法庭裁定兒子死因為，由人為造成的病情惡化，死因有可疑。林官今解釋，上述均非死亡結論的選項，死者父親似乎將平日聽到的「死因有可疑」套用在本案。林官續指，死者曾多次感染肺炎，該病是身體自然產生，最終裁定死者死於自然。

官形容本案為「超乎平凡的困難個案」

林官引述專家證人的口供，形容本次為「超乎平凡的困難個案」，父母意見不合及在作決定時舉棋不定，增加了醫生的照顧難度。林官另提及死者母親曾供稱要求移除死者的鼻喉，醫生檢查後有移除，惟家屬卻在研訊中質疑醫生決定，這點值得商榷。

因應本次事件，林官建議兒童醫院在作出非緊急醫療決定前，安排舒緩治療科顧問級醫生，參與臨床醫生和家人的討論。林官最後向死者家屬致以慰問，明白死者與其兄長相繼離世，對家人造成非常大的心情壓力。由於今日正值死者生忌，林官引述專家證人稱，「真誠相信香港大多數兒科醫生不可能比兒童醫院做得更好」，望家屬明白醫生已盡力，明白當時的經過，早日放下重過新生活。

案件編號：CCDI-447/2023(SH)
法庭記者：雷璟怡

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
為拎災民資助？網傳有人湧銀行改地址做宏福苑 滙豐、中銀、東亞出招堵截｜Juicy叮
00:50
為拎災民資助？網傳有人湧銀行改地址做宏福苑 滙豐、中銀、東亞出招堵截｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
大埔宏福苑五級火｜5紙皮石工友罹難 女工拍下最後畫面 濃煙灌31樓走廊：快啲走！
大埔宏福苑五級火｜5紙皮石工友罹難 女工拍下最後畫面 濃煙灌31樓走廊：快啲走！
突發
10小時前
地盤頒禁煙令內部影片流出！高層當眾宣布「永久封殺令」 全場鴉雀無聲 涉事地盤屬龍頭地產商｜Juicy叮
01:31
地盤頒禁煙令內部影片流出！高層當眾宣布「永久封殺令」 全場鴉雀無聲 涉事地盤屬龍頭地產商｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
影視圈
2025-12-03 17:00 HKT
TVB「鑽石筍盤視帝」新戀情疑曝光 跟神秘「豐滿短髮女」街頭做一事表現親暱 曾被指暴瘦惹擔憂
TVB「鑽石筍盤視帝」新戀情疑曝光 跟神秘「豐滿短髮女」街頭做一事表現親暱 曾被指暴瘦惹擔憂
影視圈
8小時前
全港最平酒樓孖寶？$22任揀點心+豬骨粥/皮蛋粥 惟2點引網民熱議
全港最平酒樓孖寶？$22任揀點心+豬骨粥/皮蛋粥 惟2點引網民熱議
飲食
23小時前
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
飲食
2025-12-03 12:39 HKT
佘詩曼為身後事做好準備 早已立下遺囑：唔想浪費咗畢生積蓄 歷盡生離死別珍惜眼前人
佘詩曼為身後事做好準備 早已立下遺囑：唔想浪費咗畢生積蓄 歷盡生離死別珍惜眼前人
影視圈
5小時前
大埔宏福苑五級火｜港女收亡母「最後禮物」 蘋果/栗子隱含這寓意：她連告別都用最溫暖的方式
大埔宏福苑五級火｜港女收亡母「最後禮物」 蘋果/栗子隱含這寓意：她連告別都用最溫暖的方式
生活百科
2025-12-03 14:53 HKT
罐頭比新鮮食品更健康？專家推介5款家中必備超級食物罐頭 可防癌/護心/穩血糖
罐頭比新鮮食品更健康？專家推介5款家中必備超級食物罐頭 可防癌/護心/穩血糖
保健養生
8小時前