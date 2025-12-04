宏福苑五級火｜麥美娟：每戶災民生活津貼由5萬元增至10萬元 將研居民長期居住問題

大埔宏福苑五級大火，至今已造成159人死亡，當中包括一名殉職消防員，另有31人仍失聯。近3,000名災民現分別暫住酒店、青年旅舍、過渡性房屋、房協單位。民青局局長麥美娟今日（4日）到啟德青年旅舍「啟航1331」視察，並交代最新災民安置措施，《星島頭條》直擊並持續更新情況。

每戶生活津貼由5萬元增至10萬元

麥美娟表示，社署社工已接觸住戶，登記一戶一社工，掌握居民需要。她指，冬季轉冷，故決定每戶生活津貼由5萬元，增加至10萬元。她指已有300戶獲發5萬元生活津貼，隨後會再派發其餘5萬元。

為便利已入住「啟航1331」災民，將安排穿梭巴士接載居民往返大埔區，並有社工協助。另外，會寬免受影響宏福苑居民的24/25課稅年度稅單、水費及排污費、電費單等。

援助基金合共已籌得28億元

她指，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已從外界籌得25億元，加上政府3億元的起動基金，合共已籌得28億元。援助基金已向 1,929戶派發1萬元應急錢、674宗申請5萬元生活津貼；不幸身亡人士的家屬會獲20萬元慰問金和5萬元殮葬金，已處理67宗個案。

若留院7天以下的傷者可獲5萬元受傷補助，7天以上則有10萬元。居住宏福苑、就讀全日制中小學、幼稚園和大專同學補助為2萬元、在宏福苑工作的工友、保安員和外僱可獲2萬元補助。

特首已指示工作組研究長期居住安排

麥美娟強調，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」從未設立捐款QR CODE，若在坊間見到有QR CODE捐款，就一定是騙案。

她表示，宏福苑的單位是很多居民的重要資產，指處理長期安置的過程並不簡單，而特首已指示政財司副司長帶領的工作組研究居民長期居住安排，故請居民放心，強調會長期持續陪伴居民，確保他們能解決居住問題，並不會收費。

談及受影響災民的大愛精神時，麥美娟一度哽咽，稱社工探望居民問到他們有何需要時，大家都表示「唔駛使啦，你留返俾其他人啦」，反映香港人都有互相幫助和關懷精神，籲居民「唔好客氣」，有任何需要可即管提出。

截至昨日（3日）上午，共有1,152名居民入住由民政及青年事務局協調的青年宿舍／營舍或酒店房間；另有1,765名居民入住房屋局的過渡性房屋或香港房屋協會項目的單位。此外，大埔民政事務處現維持一所位於大埔社區中心的臨時庇護中心對外開放，供有需要人士使用；另一所位於東昌街社區會堂的臨時庇護中心，則會繼續運作至所有使用者全部遷往經安排的應急住宿為止。