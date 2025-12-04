宏福苑五級火｜香港童軍總會迅速開放洞梓童軍中心 讓災民與寵物共同入住

大埔宏福苑無情大火，導致逾百人死亡，無數家園一夜盡毀。隨著救災進入安置階段，民政及青年事務局已安排近千個單位作應急之用。惟部分臨時住宿只供居民入住，未能兼顧他們視若家人的寵物，為此，香港童軍總會迅速開放位於大埔的洞梓童軍中心，專門為需與寵物同住的災民提供「全面而貼心」的暫託選擇，災民與寵物可共同入住。

香港童軍總會迅速成立專責小組跟進

香港童軍總會表示，從決定開放洞梓童軍中心到居民入住，只有一日時間準備。面對如此緊迫的時限，香港童軍總會迅速成立專責小組，洞梓中心管理團隊立即檢查設施，確保冷熱水及網絡供應穩定；同時由三支專隊：童軍特別事故應變隊負責物流運輸，香港童軍貝登堡聯誼會服務隊提供24小時營運支援，香港童軍知友社的社工則組成二人小隊，輪值提供全天候情緒支援並協助連結社區資源。

持續聆聽住客需要 逐步完善配套

香港童軍總會明白倉促準備難免有未周之處，因此在居民入住後，童軍成員持續聆聽住客需要，逐步完善配套，例如添置風筒、驅蚊設備及寵物清潔用品，務求讓人與寵物皆能暫得安頓。

其中一對長者夫婦向童軍成員表示，能入住洞梓中心已感安心。這裏雖非豪華酒店，但最可貴的是，他們毋須與相依為命的小狗分離——因為小狗不僅是寵物，更是家人。小狗乖巧親人，從不騷擾他人，最喜歡依偎在懷中。見到牠如此靈性，童軍知友社的社工也不禁笑說，或許這隻小狗才是真正的心靈撫慰者。

重建之路漫長，但堅韌的大埔居民與香港童軍總會，已在洞梓中心攜手踏出了「人寵同行」的第一步。

