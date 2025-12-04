宏福苑五級火｜偽冒社福機構騙捐款逾百萬 27歲內地女涉借出戶口洗黑錢5萬元 准15萬元保釋候訊

大埔宏福苑五級大火，累計死亡人數增加至159人，無數家庭頓失家園，各界紛紛捐款救災，但卻有人利用港人善心及團結精神，冒認本地社福機構騙取市民捐款逾百萬。27歲持雙程證無業女子涉借出銀行戶口收款5萬元，她被控一項洗黑錢罪，案件今首次在東區裁判法院提訊。她暫時毋須答辯，以待警方進一步調查，包括處理銀行文件。主任裁判官張志偉將案押後至明年2月4日再訊，期間批准被告以15萬元保釋外出候訊。

27歲持雙程證來港、操普通話的無業女被告田麗，被控一項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）罪。她被控於2025年11月29日，在香港知道或有合理理由相信有關財產，即以田麗持有的中國銀行（香港）有限公司帳戶內含共港幣5萬元的款項，全部或部分、直接或間接代表任何人的從可公訴罪行的得益，而仍處理上述財產。

被告在傳譯員協助下表示明白控罪，控方申請暫時毋須答辯，主任裁判官張志偉考慮雙方陳詞後，批准被告以15萬元保釋外出候訊，期間不得離港、需交出所有旅遊證件、居於報稱地址及每天到警署報到。

案件編號：ESCC3109/2025

法庭記者