承認旺角警署外牆塗鴉 38歲紋身師判監2個月 官指刻意選擇犯案位置挑戰執法機關

38歲紋身師今年10月在旺角警署外牆塗鴉「8964」字樣，他初時稱受酒精及分手影響塗上女友生日，後澄清因擔心涉及敏感日子而編作理由，他否認與政治有關。紋身師早前承認一項刑事損壞罪，今於西九龍裁判法院被判入獄2個月。裁判官劉綺雲判刑時指，被告刻意挑選塗鴉位置，挑戰執法機關，即時監禁是合適刑罰。

CCTV片段顯示被告步履如常無受酒精影響

林官表示，不論被告寫上案中字眼的背後原因是否與政治有關，法庭判刑時均不會作考慮。林官指，本案罪行一經定罪最高可判囚10年，可見其嚴重性，被告曾稱因為分手影響心情及受酒精影響而犯案，在外牆塗上女友出生年月日，如今又解釋因日子敏感而編作理由。林官進一步提到閉路電視片段中，被告與同行人士有交流，步履亦如常，不見有受分手和酒精影響。

林官留意到被告當時「邊行邊望牆」，其後站定作塗鴉，而案中塗鴉與外牆上的其他圖案有一些距離，因此林官認為被告是刻意挑選位置，挑戰執法機關，即時監禁是合適刑罰。林官最終判處3個月監禁，經認罪扣減，被告須入獄2個月。

求情稱擔心塗鴉數字敏感才謊稱是女友出生日期

辯方求情時指出，被告已與父親失聯，而非如背景報告中反對感化官見其父親。辯方另提及被告曾表示「8964」為女友出生年月日，今澄清是擔心該日子敏感，而編作理由。辯方冀法庭念及被告認罪，節省時間，當時因飲醉及失落而犯案，被告初犯此類案件，望從輕發落，或索取社會服務令報告。

被告孫梓然，報稱紋身師，承認於2025年10月20日，在香港九龍旺角彌敦道近太子道西交界旺角警署外，無合法辯解而損壞屬於香港政府的財產，即旺角警署外牆，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被摧毀或損壞。

案件編號：WKCC5165/2025

法庭記者：雷璟怡