大埔宏福苑五級火｜社署「一戶一社工」服務支援居民 社署：服務不設限期 直至居民完全安頓

為協助大埔宏福苑五級大火的受影響居民，社會福利署啟動「一戶一社工」支援計劃。署長杜永恒在電台節目中表示，截至目前，已為超過1600個住戶完成登記，並為每一戶配對一位專責社工。他強調，這項服務並無設定限期，社署將會一直支援這些家庭，直至他們生活完全安頓下來。他呼籲，仍未與社署取得聯絡的住戶，盡快致電24小時熱線182183，以便當局能及時提供協助。

「一戶配社工」配兩名公務員 處理實際需要

杜永恒介紹，今次的支援模式並非單靠一位社工，亦有兩名來自其他政府部門的公務員配合。「一戶一社工」的安排分工清晰：社工主力提供專業的福利服務，包括情緒輔導、心理支援、長者暫託服務等，而另外兩位公務員則負責處理較為「落地」的實際事務，例如陪同住戶覆診、回家執拾、協助處理搬遷等。他以昨日(4日)宏志閣住戶收拾物品為例，指首先由社工通知有關安排，並由社工提供情緒支援，公務員同事則幫忙收拾。

社工協助申請不同機構津貼 免卻重複填表及奔走

杜永恒指出，在火災發生初期，留意到很多熱心團體和機構都提供援助，但留意到有居民重複填寫表格。為此，現時的「一戶一社工」模式將發揮一站式作用，協助災民申請來自不同機構的援助。

杜永恒表示，火災發生後，社署已派出社工、臨床心理學家等專業人士到醫院援助站，以及富山公眾殮房為居民提供即時服務，成為首批加入「一戶一社工」的住戶。並透過其他機構的援助計劃資料，探訪臨時居所，努力尋找尚未登記的家庭。同時，他也鼓勵已登記的住戶，協助通知鄰居聯絡社署，務求令所有受影響的家庭都能納入支援網絡。



