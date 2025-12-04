大埔宏福苑五級火｜律師會免費法律諮詢招逾400義務律師 周四起到過渡屋服務災民

大埔宏福苑五級火造成至少159人死亡，大批居民痛失家園，香港律師會一直與不同界別的持分者保持緊密聯繫，並響應政府呼籲，安排義務律師團隊為受大埔火災影響的居民提供協助。律師會已率先於2025年11月27日推出「大埔火災緊急免費法律諮詢熱線」（2840 1011），為受影響的市民提供初步免費法律意見，並已招募了超過 400 位義務律師及超過 200 位義工接線員。

律師會表示，將於今天（4日）起，在三個位處大埔的過渡性房屋項目，即樂善村、善樓及策誠軒，設立櫃位並安排義務律師現場為受影響的市民提供免費法律諮詢，期望通過面對面的諮詢，可以更有效了解受影響居民的需要、解決他們迫切的法律問題。

律師會稱，將繼續留意居民的需要，與相關部門密切聯繫，並因應需要適時考慮擴展服務，為受影響居民提供支持。

律師會呼籲已登記的義務律師及尚未登記的會員踴躍支持緊急免費法律諮詢服務。請即通過以下網上表格進行登記：

https://forms.office.com/r/9y3zCQvdxD

律師會衷心感謝各位會員在緊急時刻所展現的專業精神、仁愛之心和堅定承諾，又指將繼續秉持使命，支援會員及社會大眾共同面對這次挑戰，與所有受影響人士並肩同行。