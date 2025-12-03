Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五級火｜何永賢赴「善樓」探訪居民 夫婦歷經兩次火災 盼鄰里互相扶持攜手向前

社會
更新時間：19:52 2025-12-03 HKT
發佈時間：19:52 2025-12-03 HKT

大埔宏福苑日前發生五級大火，造成重大人員傷亡。房屋局局長何永賢今（3日）在社交平台表示，全城關注宏福苑的火災，其實大家最關心的，始終是當中的人，希望受影響居民能平安，可以安頓下來。她提及自己昨日（2日）到善導會於大埔的過渡性房屋項目「善樓」，探訪宏福苑居民陳氏夫婦。夫婦二人說多年前在順利安置區曾經歷過大火，現在再次經歷，又想起平日往來的鄰里的情況，不禁淚目。

陳氏夫婦感恩有地方安頓

何永賢指，對比當年身無分文且賒借無門，陳氏夫婦坦言今時今日在政府、NGO、左鄰右里、社會各界的關懷下，支援已經多了很多。他們感謝大家的關心，為宏福苑居民在徬徨難過中帶來安慰，並認為有個地方能安頓，一家人都平安，已經很感恩。他們也希望與其他宏福苑居民互勉，希望大家在困境互相扶持，攜手向前。

截至今日中午12時，累計已有680户共1,613人入住過渡性房屋單位，另有59户共152人入住房協的單位，兩類房屋還有約1,400個單位可供入住。有意入住過渡性房屋的宏福苑居民，亦可到房屋局網站，了解最新的建議入住項目及相應的查詢電話。房屋局會繼續聯同社會各界，全力支援宏福苑居民，助大家渡過難關。

