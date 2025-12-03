深圳環衞機械人大賽 「酷哇科技」橫掃全場 包攬全部賽事冠軍

據《星島環球網》報道，智能機器人的戰火已經蔓延到了最為線下的環衞領域。11月28日，深圳市政府主辦的「國際人工智能環衞機器人大賽」在深圳市龍崗區深圳信息職業技術大學舉行。該大賽是全國唯一的「全要素」人工智能環衞機器人競技平台，共匯聚40多家行業企業，聚焦環衞領域核心痛點與技術創新方向。

在為期兩天的賽程中，成立於2015年的酷哇科技（COOWA）憑藉在物理人工智能領域的技術積累與場景落地優勢，在115場實戰競技中取勝，包攬全部賽事冠軍。

值得注意的是，酷哇科技不僅在專項競賽的公園廣場賽道、輔道賽道、人行道非機動車道賽道中均斬獲第一名，更在場景創新賽、應用創新賽中取勝，實現了本屆賽事的 「大滿貫」。

酷哇科技向《星島》表示，今年公司重點展示了「環衞機器人智能化分級」領域的核心領先能力：無圖化部署、開箱即用。該技術可以使環衞機器人無需預先採集高精度地圖，也無需人為製定冗長作業腳本，AI可直接根據現場環境自主生成適配方案，讓場景適配效率實現指數級提升。

環衞機器人應用提速

近年來，深圳市已經將環衞機器人視為「智能機器人」與「智慧城市」兩大戰略交匯的關鍵應用，並將其納入新能源汽車和人工智能產業生態中。

在《深圳市培育發展智能機器人產業集群行動計劃（2022—2025年）》中，明確提出將「市政環衞、安防巡檢」等領域作為智能機器人的重點應用方向，要求圍繞城市治理需求，開展機器人示範應用，「推進環衞清掃機器人等產品的規模化應用」。

同時，《深圳市推進新型信息基礎設施建設行動計劃（2022—2025年）》也提到，在構建「車路協同」體系時，支持包括環衞清掃車在內的多種功能車輛進行智能化、網聯化升級，並開展示範應用。

此外，深圳還劃定大量開放測試道路，環衞作業車（自動駕駛清掃車）被明確列為可與乘用車、貨運車同等申請進行道路測試、示範應用乃至商業化運營的車型。

在大踏步推進相關新技術落地的背後，是環衞領域存在的日益嚴重的「招工難」問題。

酷哇科技（深圳）執行總裁王宇在接受《星島》等媒體採訪時表示，深圳各相關部門曾先後20多次到訪酷哇科技，考察調研相關技術及產品生產情況。目前環衞領域尤其是一、二線城市招工難問題顯著，年輕人現在乃至未來不會進入環衞領域的現狀，已基本成為行業共識；2023年全國城鄉清掃保潔人員的平均年齡為51.7歲，2024年上升至52.6歲，統計年限拉長一年、平均年齡提高1歲，一定程度上意味着該行業已基本沒有新進人員。

但隨著經濟的不斷發展，城市的清潔需求日益增長，這種結構性矛盾事實上為環衞機器人打開了市場空間。

深圳市城管和綜合執法局也曾表示，目前正積極探索將智能清掃機器人等高科技裝備應用於環衞作業，以提升環衞行業的機械化、智能化和精細化水平，以應對人力成本上升和老齡化帶來的挑戰。

王宇也舉例稱，「5公里作業路段，傳統模式要10人，現在我們配1台機器人+5至6人就行，工人只需用吹風機把垃圾歸攏，不用再彎腰清掃，甚至非白天普掃時段，工人也只需負責巡查補位。」

王宇表示，「傳統環衞項目的成本是『631』，即人力佔60%、機械佔30%、管理佔10%；而酷哇科技現有項目為『431』，即機械化成本從30%提升到40%，人力成本直接降到30%，管理與數據基建仍維持10%，整體成本比傳統模式低了20%左右。」

目前，酷哇機器人已經在深圳龍崗區橫崗街道、石井街道等地實現常態化部署。機器人能理解紅綠燈、警示線等「人造世界」規則，在保障安全的前提下實現了全天候作業。針對深圳人流密集、路況複雜等特點，酷哇科技開發的「夜間低光作業」和「狹小巷道穿梭」模式，還能夠讓機器人適應深圳複雜的「城中村」場景，顯著提升了垃圾清運的及時率，獲得了城管部門的高度認可。

掃地不「簡單」

2024年，深圳（國際）無人駕駛清潔環衞發展峯會發布的《低速無人駕駛清掃車行業發展藍皮書（2024版）》預測，2025年中國無人環衞服務潛在市場規模預計將達到2800億元，其中僅無人駕駛清掃車就有1050億元銷售存量市場可挖掘。

尤其是近年來AI大模型、無人智能駕駛、具身智能等技術的進步與發展，進一步加快了環衞機器人的產業化落地速度。

但與目前公眾熟知的無人駕駛汽車、無人物流配送車等技術不同，無人環衞機器人在實際場景中的落地，並不似想像中簡單。

酷哇科技首席技術官廖文龍向《星島》表示，Robotaxi 或無人物流車是從A點行駛到B點，這類產品大多在結構化道路行駛，環境可以用車道線、交通標識等規則進行描述，沿途的路徑其實不重要；但環衞機器人是沿途作業，它必須覆蓋路徑上所有的關鍵點（即道路垃圾），並在每個點完成特定的作業動作（即清掃、收集），這不僅僅是移動的問題，還涉及與環境的複雜交互。

廖文龍認為：「從技術角度看，環衞領域是典型的具身智能應用場景，它要求機器人不僅要『走得順』，還要能與環境進行物理交互，把地掃乾淨」。

因此，環衞機器人的專業性要求更高，比如機器控制能力、算法識別與感知能力、規控能力等，而且掃刷必須貼緊路牙才能清掃乾淨，有間隙就會留垃圾；垃圾掃到底盤後，是用滾掃還是洗掃，風機功率該如何調整等，各種細節均需要精準控制，技術含量遠高於其他自動駕駛車輛。

在路徑規劃自動駕駛方面，廖文龍也舉例稱：「導盲犬並沒有高精地圖，但帶著盲人卻能安全行走。因為導盲犬是在預測『未來會發生甚麼後果』，而不是在計算『現在這裡有甚麼幾何體』。酷哇科技的方向亦是如此，不糾結道路上具體障礙的幾何尺寸，而是像導盲犬一樣，基於對未來模糊的預判，直接輸出動作，這更符合人類的直覺駕駛——預判但不絕對。」

此外，由於環衞機器人要持續和物理世界交互，需判斷「甚麼是垃圾」以及「要清掃到甚麼程度」，尤其是路面落葉、紙巾、煙頭等垃圾分布毫無規律，且人行道本身就是非標準場景——材質有水泥、鋪磚、橡膠之分，寬度也沒有統一標準，要完成清掃任務，必須像人類一樣具備具身思考能力，這背後仍然需要大量深度學習和強化學習進行支撐。

目前環衞機器人已經跑通了商業閉環，一台無人環衞機器人每天能作業20至30公里。

廖文龍也表示，目前環衞機器人已經跑通了商業閉環，一台無人環衞機器人每天能作業20至30公里，大概相當於10名環衞工人的工作量；目前成本控制也日趨成熟，主要憑藉高算力芯片帶動大模型，從而實現清掃的全無人化。

針對海外市場布局，王宇也向《星島》表示，環衞機器人在海外市場發展潛力巨大，「我們會先從東南亞和中東入手，這兩個地區相對情況較類似，且人力成本很敏感，目前酷哇科技相關產品已經在新加坡得到應用，且即將在阿聯酋的阿布扎比落地。」

「酷哇科技目前選擇以自動駕駛環衞機器人作為最核心、最深入的切入點——這既是市場需求明確的領域，也能為通用機器人技術積累關鍵能力，但長期願景是能夠研發多場景用途的通用AI機器人」，王宇表示。

《星島》記者 周昊 深圳報道