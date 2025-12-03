九龍城泰菜店遭淋腐液案 兩男罪成押後明年1月判刑 法官籲調查背後黑手

2022年九龍城賈炳達道泰式串燒店「Man Kee BBQ & Thaifood」遭人淋潑腐蝕性液體，5人被濺中受傷。兩名男子串謀意圖使身體受嚴重傷害而淋潑腐蝕性液體罪成，原訂今午在高等法院判刑。鑑於事主創傷報告仍需時準備，法官陳慶偉押後判刑至2026年1月9日，另特別提到事主傷勢嚴重，而且涉案串燒店在案發前一年，亦有人以與本案類同手法，出錢請人向店舖淋潑腐液，情況非常可疑，認為有需要再深入調查兩件事件的主謀。

被告劉繼成與李惠朝於2022年4月12至14日期間，串謀意圖使未指明的個人燒傷、受殘害、外貌毀損、成為傷殘或身體受嚴重傷害，而非法及惡意在九龍城賈炳達道61號「Man Kee BBQ & Thaifood」外面，向該些未指明的個人淋潑硫酸。

李惠朝前年承認串謀意圖使身體受嚴重傷害而淋潑腐蝕性液體罪後，今年以控方證人身份出庭頂證劉繼成。李惠朝供稱，2022年4月12日接獲劉來電約見，劉表示「有單嘢，你做定唔做」，並指「有個人欠他錢，幫他整個人」。劉提出以1.5萬元作報酬，指使李向涉案店舖「淋啲嘢」。李在2022年4月14日向涉案店舖淋潑腐液，導致3名成人及2名兒童嚴重燒傷。陪審團最終一致裁定劉繼成串謀意圖使身體受嚴重傷害而淋潑腐蝕性液體罪成。

案件編號：HCCC290/2023及HCCC86/2024

法庭記者：劉曉曦