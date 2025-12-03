宏福苑五級火｜地盤下「禁煙令」 工人違規罰款兼被踢走 二判同受罰 業界促立法擴禁煙區

大埔宏福苑日前發生五級大火，造成嚴重傷亡，令工程業界聞「煙」色變。有網民在社交平台上表示，有地盤馬上採取行動，貼出嚴厲的禁煙通告，包括罰款及將吸煙工人「踢出地盤」，亦有地盤設置「收煙櫃」。建造業工會理事長周思傑今日（3日）向《星島頭條》表示，支持地盤全面禁煙，並建議政府考慮立法或發出指引，將建築工地納入禁煙範圍。有業界人士透露，有地盤實施禁煙，如工人被捉到吸煙，該工人會被踢出地盤，所屬公司會被罰款5,000元，惟私底下部分「大粒」承包商不會被處罰。

部分管理寬鬆地盤仍有工人吸煙

周思傑指出，現時香港建築地盤普遍實施禁煙措施，雖然並非強制性法例，但多數建築公司均有「家規」，內部規定禁止工人在地盤內吸煙及飲酒。他提到，若工人被發現吸煙，一般會先收到警告，屢勸不改者則會被驅離地盤。然而地盤多會設置吸煙區，並配備消防設備，供有需要工友使用，他坦言部分工人仍會違規吸煙，尤其是在部分管理較為寬鬆的地盤。

周思傑支持全面禁煙，認為即使設有吸煙區，只要煙包或火機被帶進地盤，便難以完全阻止吸煙行為，「根本就沒辦法去阻止佢係咪要吸煙」。

業界建議工地納入禁煙區範圍 加強規管與罰則

被問及應否由政府考慮立法，加強規管地盤禁煙，周思傑建議政府可將建築工地納入禁煙區範圍，並可參考現行公共場所禁煙的罰則，在禁煙區範圍內吸煙罰款3,000元，認為建築公司始終並非執法機構，沒有權力進行罰款。

至於有地盤要求搜身，如搜出煙包亦禁止進入地盤，周思傑則指「任何事情都唔好咁極端」，認為搜身侵犯了工人私隱及人身權利。

周思傑亦提出，可透過現有的建築業議會專門行業委員會機制，加強對建築公司的規管。他解釋，該委員會設有註冊制度，若建築公司在地盤內有違規行為導致工業事故，委員會可停止其註冊資格，使其無法承接政府工程，從而影響生意。他認為，可對中小企及微型公司產生規管作用，提升行業整體安全水平。

部分「大粒」及相熟承包商地盤吸煙不會被處罰

在建築公司擔任地盤管工的李先生透露，近日地盤頒發禁煙令，如有工人被捉到在地盤吸煙，俗稱「二判」的次承包商建築公司將會被承包商罰款，一次5,000元，暫時40至50人便約有2位工人被捉到，處以罰款及踢出地盤。他解釋，監督吸煙的安全主任及安全督導員均為任職於「大判」，即承包商，稱「暗啞底（不為人知），佢哋都唔會捉啲大粒嘅食煙」，私底下部分「大粒」及相熟承包商不會被處罰。

記者：李健威

