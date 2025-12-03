4歲代謝病童死因研訊 專家證人建議由獨立醫生向家屬解釋醫學內容 提供舒緩性治療

患新陳代謝疾病的4歲男童前年於香港兒童醫院離世，生前因感染肺炎而入住醫院深切治療部。男童父母懷疑醫院進行入侵性治療，導致愛兒承受不必要痛苦，死因研訊今續。專家證人稱，本次事件複雜有挑戰性，建議由獨立顧問醫生專責統籌舒緩性治療，協助家屬了解清楚。他認為本次事件，沒有醫院能比兒童醫院處理得更好。

男死者丘力㐼終年4歲，2023年4月25日在香港兒童醫院離世，他生前因長期病患一直在醫院留醫。案件由死因裁判官林希維主理，未有設陪審團，醫管局列有利害關係方，死者父母列席研訊。

時任兒童醫院病理學醫生吳維富曾為死者進行解剖，他供稱死者牙肉有紅腫，應因牙齒脫落所致，約於離世前1至2星期脫落，無法估計準確時間。死者的氣管和聲帶充血，顯微鏡下顯示死者肺部有大範圍肺炎跡象及纖維化，而死者的頭骨無損傷、腦部無外力導致的損傷，亦無腦組織進入鼻腔。吳維富續指，死者離世前鼻腔的紅色黏液，是肺炎導致肺部分泌的分泌物，由氣管倒入鼻腔中，完全可以解釋。

腦萎縮屬非直接死因 與本身代謝病有關

至於凝血功能，吳指如果鼻喉引致輕微損傷，死後有機會流血，即使是小傷口也會持續流血。吳表示死者的死因為肺炎，非直接死因為腦萎縮，與死者本身患新陳代謝病有關，否認當中有疏忽照顧或可疑傷勢。死者母親曾指，其中一隻脫落的牙在X光檢查下，發現在肚子裏，後來亦有排出。吳維富表示，死者的腸胃未見有損傷或出血。

東區醫院兒科及青少年科顧問醫生李誠仁表示，死者生前處於植物人狀態，長期臥床會難受，故接受舒緩性治療。李留意到事件涉及數位醫生以不同風格行事，他認為須有一位獨立顧問醫生專責統籌舒緩性治療，向父母解釋清楚醫學內容，例如入侵性治療的定義，避免誤會。李其後解釋牙齒脫落與死因無關，常見會跌入腸道但不會刺穿，惟他認同進行醫療步驟後牙齒脫落會導致不良觀感。

李誠仁坦言，亞洲文化中即使制定了舒緩性治療方案，在危急時刻人們亦難以選擇「唔救命」，「父母骨子裡唔想放手」，因此會影響醫生的行為。李又謂本次事件中，沒有醫院能比兒童醫院處理得更好。

死者父親望裁定死因存疑 醫管局指應裁死於自然

死者父親陳詞指，當日死者的死狀不似自然，父母到達時已換上新的床單，故他們認為有可疑，望法院裁定死因存疑。

文嘉樂大律師代表醫管局陳詞，指死者本身患基因疾病，人生中大部分時間須留院，當時情況已不甚樂觀。病理學家指死者死於肺炎，是身體自然產生，因此文提出死者應被裁定死於自然，而研訊已回答家屬疑問，達到澄清死因的目的。文提及每次死者情況惡化時，院方均有與父母開會商討，而舒緩性治療團隊包含社工、護士和醫生，切合家屬不同需要。文最後指，預設計劃並非金科玉律，不能凌駕醫生判斷，本次事件中醫生已考慮死者的最大利益，亦無違反家屬意願。

林官聽畢陳詞，押後案件至明午裁決。

案件編號：CCDI-447/2023(SH)

法庭記者：雷璟怡