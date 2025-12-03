宏福苑五級火︱多名外傭罹難 工權會：疑有人冒認家屬募捐 即使真家屬亦隨時「賠錯人」？

大埔宏福苑火災造成百多人罹難，其中部分是外傭。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文今早（12月3日）在商台節目表示，發現有人冒家屬之名募捐，而即使是真正的家屬，都可能有其他問題，呼籲市民暫停捐款，待核實死者身份及家屬才作決定。

宏福苑五級火︱工權會跟進11宗個案 籲市民慎防冒認家屬

蕭倩文表示，該會正就早前的嚴重火災跟進11位家務工的個案，當中包括9名死者（8名印尼籍，1名菲律賓籍）、1名傷者及1名失蹤者。

蕭倩文特別提到，近期發現網上有「冒認」情況，她將狀況分為兩類：一類是有人以家屬名義公開籌款，但工權會經與家屬確認後，證實並無此事；另一類則可能是有心人或死者朋友出於好意發起。對此，工權會呼籲市民，不論出於何種原因，現階段應先暫停捐款，因為核實家屬身份是當前最重要且最艱鉅的工作，需時甚久，必須確保善款能交到最合適的親屬手上。

核實家屬身份需時數月 過程極其困難

蕭倩文坦言，聯絡及核實死者家屬的過程極為困難且耗時。她解釋，整個程序涉及大量工作，首先要取得身份證明等法律文件，並尋求相關領事館協助認證。更關鍵的是，工權會希望能聯繫上死者家鄉的當地人士，透過家訪等形式，直接了解其家庭狀況，以確認誰是最需要援助的直系親屬。

她以過往經驗指，單是認證程序便花上一至兩個月。對於部分因情況嚴重而難以辨認的遺體，她不排除需要家屬來港，或在兩地同步進行DNA鑑定的可能性，但承認這將是前所未見的挑戰，只能見步行步。若有外傭持續處於失蹤狀態，則需等待官方按既定機制，在一段時間後發出死亡證明，才能繼續後續程序。

對於家屬能否來港處理後事，蕭倩文指出，死者家屬要申請簽證來港極為困難，過往處理的個案中，家屬均未能來港，一般是將遺體直接運返當地處理。

家屬來港困難 賠償分配存挑戰

此外蕭倩文提到，由於外地僱員未必會在香港訂立遺囑，當涉及賠償分配時，情況將變得複雜。香港法例對工傷賠償有明確的分配比例，例如配偶50%、其餘子女均分，若涉及父母則會再作調整，但在外傭的原居地一般未必有此類規定，很多時候仍需家庭內部自行磋商，所以即使募捐者是真正的家屬，都要小心善款可能落到並非最有需要的人手上。工權會的最大期望，是確保所有賠償及捐款，最終都能送到最有需要的家庭成員手中。

暫不接收現金捐款 將聯絡善長跟進

蕭倩文指，工權會正與領事館、僱主及中介公司等保持緊密溝通，希望能從這些渠道獲得更多失蹤者的資料。她感謝市民、機構及政府部門的熱心協助，並指出現階段不少機構均表示希望提供現金援助。

不過該會目前暫不直接接收任何款項，會先收集有意捐款的善長或機構的聯絡資料，待所有身份確認工作完成後，再主動聯絡各團隊及善長，安排捐款的發放事宜，確保每一分善心都能妥善運用。