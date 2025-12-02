Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五級火丨教育局協調區內學校支援 大埔浸信會公立學校按年級分兩校恢復面授課堂

社會
更新時間：18:13 2025-12-02 HKT
發佈時間：18:13 2025-12-02 HKT

大埔宏福苑上周發生嚴重火災，位於附近的大埔浸信會公立學校校舍因此需要封閉一段時間。教育局發言人今日（2日）公布，為了讓該學校盡快恢復教學日常，讓學生得到妥善照顧，教育局已協調區內學校調動可用課室，並順利安排該校學生本月中起，按年級分配在大埔官立小學，和新界婦孺福利會基督教銘恩小學的校舍上課。未來兩星期，大埔浸信會公立學校已安排學生以多元方式復課，包括在區內學校的課室上課及到不同地點進行活動教學。學校已向家長公布有關安排。

相關新聞：大埔宏福苑五級火丨5間學校以不同形式復課 大埔浸信會公立學校借教大場地上課

預留500萬元支援受影響學校過渡

教育局發言人指，教育局作為官立小學的辦學團體，全力支持大埔官立小學借出課室。教育局亦十分感謝新界婦孺福利會基督教銘恩小學的支持和配合，協助受影響學生恢復學習生活。

教育局已成立工作小組，積極落實上述安排，政府會預留五百萬元，支援上述學校在過渡期間的運作，並為師生提供適切的學與教支援，亦會繼續與學校保持緊密聯繫，並提供所需協助。

