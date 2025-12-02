大埔宏福苑五級火丨搭棚工會指棚網魚目混珠情況普遍 「價低者得」招標制度為禍根

大埔宏福苑早前發生五級奪命火災，導致多人死傷。政府昨日公布，涉事工程的20個棚網樣本中，有7個不符合阻燃標準，且檢取位置越難合格率越低，揭露承建商以違規物料混充使用。港九搭棚同敬工會理事長何炳德在電台節目表示，這種「魚目混珠」的做法在行業內相當普遍，其根源與長期存在的「全包價」投標陋習密切相關，導致承建商為壓低成本而犧牲物料質量。

不合規棚網價低易取 以次充好情況普遍

何炳德表示，行業內將合格與違規物料摻雜使用的情況「幾普遍下」，主要原因在於不合規棚網價格低廉且容易取得。他批評政府目前僅加強在工地抽查樣本的做法是「斬腳趾避沙蟲」，未能對症下藥，應從源頭著手，倡議立法禁止非阻燃棚網進口。

價低者得導致「因貨就價」 質量難以保證

何炳德將問題核心指向「落標全包價」的投標模式。他解釋，現時香港「九成九」工程採用價低者得的「全包價」方式招標，承建商為中標而壓低報價，之後卻在物料上「因貨就價」，成本受控卻難以保證質量，出現「呢度摻啲嗰度摻啲做假」的情況。

相比之下，昔日業界按物料數量「逐條計」的收費方式，較少出現嚴重事故。何炳德慨嘆，在現行制度下，承建商容易產生僥倖心態，甚至利用政府人員巡查時多只檢查低處位置的習慣「搏你唔會上棚」，以次等物料蒙混過關。

何炳德倡為大型維修工程設施工時限

除了物料問題，何炳德亦關注長時間圍封施工的風險。他建議政府為大型維修工程設定施工時限，如延期則要提交合理理由申請，並須在樓宇間設防火帶，因延長工程會令棚網及竹支等物料老化，增加危險。

何炳德提到，宏福苑火警前曾有工友拍攝到底層堆積大量發泡膠和「駁腳紙」，構成明顯火災隱患，質疑現場安全監督為何未有介入。

何炳德又指，無論棚網是否經過阻燃處理，僅用一兩根煙頭難以直接引燃棚網物料；然而，如發泡膠等易燃建築廢料，則極易被煙頭點燃，形成火災風險。他強調，棚架是工作平台而非物料台，不應堆積發泡膠等易燃物料。

