南丫海難死因研訊 原訂後日裁決料再延期

120多名港燈員工及親友於2012年的國慶日晚上，登上「南丫四號」出海觀賞煙花後遭港九小輪「海泰號」撞穿沉沒。死因庭在今年5月6日展開首次死因研訊，先後傳召84名證人出庭作供，包括7名專家證人。經歷43日審訊後，與訟各方早前向法庭呈遞書面結案陳詞，案件原訂於11月13日進行裁決，後延期至11月27日，上月再延期至12月4日（本周四），惟司法機構網頁今顯示，案件現時並無聆訊排期，海難裁決日期料再度延期。

本案由死因裁判官周慧珠主理，死因研訊主任由李希哲代表，39名遇難者一併展開研訊，不設陪審團；有利害關係方為海事處、經營「海泰號」的港九小輪控股有限公司、分別負責建造及經營「南丫四號」的財利船廠、香港電燈有限公司。

39名遇難者為區曉霖、鄔寶甜、張月媚、許嘉偉、李瑞蘭、郭亮瑩、蘇貴媛、林日、司徒英、伍彩霞、郭文曦、張頌軒、徐蓮好、王惠娥、林基玉、比索志豪、梁頌彩、易慧、黃麗珍、黎翠玉、徐志偉、陳敏盈、陳榮基、鄭燕蘭、劉靜嵐、梁家杰、李詠梅、甄子祈、古文昌、趙少琼、林蔚懿、胡毓芬、傅玉靈、林嘉敏、劉文麗、陳巧鑾、鄭先鑫、何黃佩蘭、徐凱盈。當中包含8名兒童，他們於2012年10月1日晚上，在南丫島對海域被淹死。

案件編號：CCDI-1075-1113/2012(MC)

法庭記者：黃巧兒