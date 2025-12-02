大埔宏福苑五級火｜地盤物料測試存灰色地帶 盧偉國籲設風險管理制度把關

大埔宏福苑五級大火，政府初步調查指，承辦商涉嫌使用不合規格的非防阻燃棚網，並可能以魚目混珠的方式，在部分顯眼位置安裝合規格棚網以圖過關。工程界立法會議員盧偉國今早(2日)在接受電台節目表示，過往未曾聽過有此種做法，對此感到非常憤怒和震驚，直斥行為令人髮指。

地料物料測試存灰色地帶

盧偉國表示，地盤有很多種物料，每種物料都有其規例及守則，承建商有很大責任確保合乎規格，但未必每種物料也會做測試，認為要有風險管理制度，評估哪些物料僅須看文件，哪些需要進行實際測試。被問到如何區分物料是否要做測試，他承認現時做法未必很清晰，的確存在灰色地帶，認為需要檢視。

發泡膠極易燃 建議分期進行維修

盧偉國指，政府早前已表示火勢迅速蔓延的另一個關鍵，可能是大廈用來圍封窗邊的發泡膠。他稱發泡膠在高溫下極易燃燒，釋出有毒氣體，亦令窗戶很快破裂，火舌蔓延至屋內。他亦對宏福苑八座樓宇同時進行大規模外牆維修的決定提出質疑。他指出，整個維修工程長達兩年，居民生活不便之餘，亦增加危險性。

新建地盤對物料驗收比較嚴謹

香港建造業分包商聯會永遠榮譽會長伍新華在同一節目表示，新建地盤對物料驗收比較嚴謹，不會將每批物料都送往化驗所檢測，但會憑經驗觀察棚網的阻燃情況，因為萬一發生火災，會對發展商及總承建商造成很大損失，因此在新建地盤造假比較困難。

伍新華認為，相對於3億元的工程總造價，為了節省約10萬元的物料成本而違規使用不防火的棚網，此舉完全是得不值得，他形容行為荒謬。

