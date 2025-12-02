Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

天文台｜大致多雲 日間部分時間天色明朗 最高氣溫約25度

更新時間：07:01 2025-12-02 HKT
發佈時間：07:01 2025-12-02 HKT

一道雲帶正覆蓋華南沿岸。此外，華中的氣壓正在上升，預料一股東北季候風補充會在明日初時抵達廣東沿岸。

在上午五時，熱帶低氣壓天琴集結在西沙之西南偏南約320公里，預料向南緩慢移動，移向越南南部一帶及逐漸減弱。

本港地區今日天氣預測，大致多雲，早晚有一兩陣微雨，日間部分時間天色明朗，最高氣溫約25度。吹和緩東至東北風，初時離岸風勢間中清勁。

展望明日轉吹偏北風，隨後兩三日早上稍涼，天色逐漸好轉。週末至下週初天晴乾燥。

東北季候風會在今日繼續影響廣東沿岸，而一道雲帶亦會為該區帶來一兩陣雨。一股季候風補充會在明日初時抵達廣東沿岸，本週中後期該區早上稍涼。隨著覆蓋華南的雲帶逐漸轉薄，週末至下週初該區天晴乾燥，內陸地區日夜溫差較大。此外，熱帶氣旋天琴會在今明兩日移向越南南部一帶及逐漸減弱。另一方面，預料現時位於關島附近的廣闊低壓區會在未來兩三日稍為發展，並在週末期間移向菲律賓一帶。

1小時前