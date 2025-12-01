宏福苑五級火︱何永賢：逾千人入住過渡性房屋 特設電梯單位予有需要人士

大埔宏福苑五級火，7幢大廈被燒燬，逾千戶流離失所，政府正積極安排善後工作。房屋局公布，截至今午（12月1日）6時，已有1,453名宏福苑受影響居民入住過渡性房屋，共616個單位投入服務，尚餘約900個單位可供使用。此外，有36戶共99人獲安排入住房協安置屋邨單位，該類單位仍有逾500個可供選擇。當局強調，居民可長期入住這些單位，無需擔心租金，直至妥善安頓。

關顧特殊需要 安排有電梯單位

房屋局理解部分長者、傷殘人士及行動不便人士可能因過渡性房屋項目未設電梯而面臨不便。因此，當局會向有需要的居民建議入住設有電梯的房協安置屋邨，或房委會位於寶田的中轉屋，以更好地照顧他們的日常生活所需。

社會各界熱心支援

社會各界持續向過渡性房屋項目提供支援。信和集團義工隊協助「路德會雙魚薈」及「啟福居」安裝床架；「樂善村」和「雙魚薈」居民自發組成義工隊，互助互愛。此外，有基層居民捐款200元以表支持。電訊盈科加強新界過渡性房屋項目的Wi-Fi訊號，便利居民通訊；團體「拾級善行」則支援安排樓梯機予有需要的項目。

煤氣公司亦在房協洪水橋樂翹樓安裝煤氣熱水爐和煤氣錶，以應急需入住居民的生活所需。運輸及物流局全力支援居民的交通需求，其中大埔過渡性房屋項目「善樓」已新增小巴服務，並將繼續支援其他項目。特區政府各部門及社會各界承諾與居民並肩，協助他們安頓及開展新生活。