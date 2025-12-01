本港10月零售業總銷貨價值352億元 按年升6.9%  

政府統計處公布，本港10月零售業總銷貨價值臨時估計為352億元，按年升6.9%，升幅比上月經修訂後數字擴大0.9個百分點。今年首10個月表現與去年同期相若。

扣除價格變動後，10月零售業總銷貨數量臨時估計按年升5.3%。首10個月零售業總銷貨數量臨時估計下跌1.5%。

按零售商主要類別劃分，電器及其他未分類耐用消費品的銷貨價值上升24.6%。其次為珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物升9.5%；食品、酒類飲品及煙草升6%；百貨公司貨品升5.8%；眼鏡店升4.4%；藥物及化妝品升3.8%。汽車及汽車零件下跌20.1%，燃料下跌8.7%；中藥跌6.6%；傢具及固定裝置跌2.3%；超級市場貨品跌1.8%。

政府發言人表示，零售銷售的復蘇勢頭在10月繼續增強。零售業總銷貨價值按年上升6.9%，升幅較上月進一步加快。大部分主要零售商類別的銷售繼續增長。



展望未來，消費氣氛持續改善，以及訪港旅客人次持續顯著上升，應繼續為零售業務帶來支持。