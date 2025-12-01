星島「香港高等教育及升學博覽會2025」 15位高校校長/副校長 分享最新升學資訊

政府近年致力打造「留學香港」品牌，展現香港的專上教育優勢。星島新聞集團於11月23日假深圳舉辦「香港高等教育及升學博覽會2025」，博覽會以「留學香港夢想啟航」為主題，共有16間香港高等院校參與，並由15間院校的校長、副校長及管理層主持專題講座，分享在港升學的最新資訊，讓身處內地的學生規劃來港升學之路。博覽會今年踏入第二屆，除了首度於深圳會展中心（福田）5號館舉行，更首次有本港及內地的中小學參與，為學生及家長提供更全面多元的升學資訊。博覧會共錄得8000人次入場。

15高校校長/副校長 推廣留學香港品牌

15場高等院校專題講座，每場皆由各院校管理層以不同主題主講，亦會即場播放院校教學特色短片，並由香港深受家長信任的升學專家總結院校的入學資訊。本報採訪了15位講者，分享來港升學資訊，讀者亦可掃描QR Code 足本重溫每場完整講座。

嶺大：文理融合優質教育

嶺南大學是一間文理融合研究型博雅大學。陳志民稱，嶺南大學去年非本地生招生學額供不應求，反映需求甚殷。

該校招收非本地生之準則為綜合評核，學業成績、個人成就與課外活動皆為考慮因素；而針對內地高考生，基本條件為

所屬省份的「一本線」或特控線以上，且英文科成績須達110分以上。「嶺南大學實行自主收生，遞交入學申請並不會佔用全國普通高校統一招生計劃志願。」

陳志民提醒，內地生應做好生涯規劃，深入瞭解所報院校及課程特色，分析就業市場趨勢作出適合選擇。同時需預備適應跨文化生活，積極裝備語文能力，把握香港良好英語學習環境，與世界各地同學交流，體現高等教育國際化目標。

教大：雙學位具備優勢

響應政府打造香港留學品牌的政策，香港教育大學積極加強內地及國際招生。蓋會霞認為，香港匯集中西文化，來港留學能拓展國際視野。

作為本港最大師資培訓機構，教育相關課程固然是「皇牌」，其採取雙學位模式，五年制課程中設兩年實習，學生畢業時可同時取得教育及相關專業領域共兩個學位，這項優勢亦會吸引更多非本地生報讀。

今年教育大學非本地生申請人數較去年大幅增加，生源分布廣泛，除內地大灣區及山東等地，亦有來自中亞國家的學生報讀。該校錄取非本地生會實行「按序審核」機制，先申請先考核。收生會綜合考慮學業成績、非學術成就及面試表現。所有教育相關學科均設有面試，以英語及小組形式進行。

城大：以創新邁向未來

重視科研的香港城市大學，向來受非本地生歡迎。今年收到來自國際生與內地生的申請數量極為龐大，競爭非常激烈。城大共提供近136個學科和碩士課程，其中不乏特色學科，例如獸醫學學士課程，該課程錄取分數和要求較高，卻無損其受歡迎程度。李娟提醒有意入讀動物醫學及生命科學院的學生，除成績達標，還須具備愛心、並擁有相關實習經驗，即真心喜愛動物。

在審核非本地生方面，李娟認為學術表現當然重要，個人素質也不容忽視，包括表達能力、英語水平與就讀動機等。對於有意來港升學的學生，建議應認真學習、積極準備，更要磨練自己的毅力，培養「resilience」（彈性），以適應從中學到大學的轉變，勇敢面對未來挑戰，以創新邁向未來。

港大：配合科創金融發展

林晨指出，去年非本地生申請人數增長最顯著的有兩類：第一種是國際學生，申請量約增加了48%；第二是內地就讀國際學校、持中國護照的學生，增長超過40%。

在學科而言，商科一直是熱門，不過近年理工科課程的申請增長非常快，尤其受海外同學歡迎。林晨分析，一方面是全球環境強調科技發展與創新，另一方面是港大引進不少優秀學者，如諾貝爾物理學獎得主Ferenc Krausz，出任理學院物理學系講座教授。

以金融相關面試為例，如同學對金融市場有認識，對當前重大事件有所掌握，並了解科技如何影響金融業，都會留下良好印象。林晨說，該校重視同學對學科的熱情，以及中學打下的基礎，希望錄取綜合能力強、具發展潛力的學生。

珠海：建築課程成熱門

陳漢宣指出：「本港不多院校開設建築課程，本校即為其中之一，內地生最熱衷報讀的，除商科課程外，便是建築課程。」

他坦言，該校在取錄非本地生時，主要依據學業成績作為收生準則，其中內地生以其高考成績為評核標準。「接到學生的申請後，若對其資料有任何不確定之處，有可能會個別邀請面試。」

內地生來港求學可能面臨的挑戰，主要在於英語應用能力。陳漢宣建議學生透過日常生活提升英語聽力，「內地生普遍較擅長英文讀寫，聽力與口語則相對困難。」

該校在語言學習提供支援，在適應校園生活方面，每位非本地生均會獲分配一名導師，學生可隨時諮詢，以順利融入在港學習生活。

高科院：企業需求為導向

劉建德稱，該校課程設計以企業需求為導向，涵蓋運動、廚藝、酒店管理等多個領域，非本地生對商科科目尤其感興趣。「部分課程由企業資助開辦，校方亦會分析該科是否具長遠人力需求。」

「學生選科選校時，不應只追求院校排名，而應關注未來社會發展方向與個人興趣。」劉建德強調「行行出狀元」，學生宜沿着興趣持續探索職業發展。

他補充，該校本科一及三年級均設收生計劃。非本地生申請入讀該校本科一年級，將據高考成績錄取，不設面試；而本科三年級則會招收專科學生，除要求成績達標外，還需通過面試，評估學生所修專科與申請課程之相關性。「面試以英語進行，學生需自我介紹，並闡述在所申請學科領域的未來發展計劃。」

東華：為非本地生提供支援

今年東華學院收到逾1500份非本地生之入學申請，其中逾半為內地高考學生，其餘則修讀國際課程。申請學生來自內地各省，該校同時積極招收來自一帶一路國家的學生。

為協助非本地生適應在港學習生活，東華學院會提供全面支援，包括住宿安排及免費廣東話課程，並於兩年前成立內地生會。「所有學生可享同等機會參與校內活動，如領袖訓練、國際大使計劃及生涯規劃項目。」

非本地生申請入讀，需參與線上面試，過程中要展現對所報讀之課程的理解。「申請者應釐清個人興趣與職涯方向。」陳慧慈補充，該校最受非本地生歡迎的課程是社商企業持續發展、醫療資訊及服務管理、幼兒教育、應用心理學及應用老年學等課程。

浸大：栽培創意藝術人才

周偉立說，曾獲《金融時報》評選為全球最佳管理碩士課程之一的商科，是浸會大學最受非本地生歡迎的課程之一，學生申請最為踴躍。

近年創意藝術學院同樣吸引非本地生，學院由電影學院、音樂學院及視覺藝術學院組成，周偉立指出，這些學科更着重面試，除了涉及讀書能力，還需要展示才華，像音樂學院面試必須現場演奏音樂及考核樂理。「必須把自己真實的能力展現出來，亦會要求學生帶齊作品集，讓面試老師看見創作歷程與創意。」

該校設有「自訂主修」計劃，學生申請入學時，要求他們針對某個議題做一些計劃，又或考慮同學過往所做的社會服務，如在學校有否擔當領導角色、啟動新項目等，展現學術以外的多元能力。

耀中：幼教專業受內地生青睞

李岩表示，該校作為以幼兒教育為軸心的院校，近年受到內地學生高度關注。她透露，該校今年的申請人數已達五百人，較去年增長約300%。

該校為非本地生提供幼兒教育高級文憑及兒童研究與心理學副學士課程。李岩介紹，該校主要考核高考分數、英語成績及面試表現，「無論申請哪個專業，面試環節都是必不可少的。」若英語成績未達標，學生可透過參加強化課程來彌補。

對於有意來港升學的學生，李岩提醒，在面試中應充分展現對教育行業的興趣與熱愛。其次，須做好適應新環境的心理準備。在職業規劃上，她鼓勵學生關注那些難以被人工智能取代的行業，並以麥肯錫報告為例，指出教育等行業屬於持續有價值、難以替代的專業方向。

恒大：畢業生受僱主讚賞

隨着教育局逐步放寬六所自資院校的內地招生限額增至40%，香港恒生大學2025學年共吸引一萬份內地本科生申請，最終錄取600多名學生。在招收非本地生方面，恒生大學以「一本線」水平為目標，投考該校的每個學生都需要參加全英語面試。

莫家豪建議學生面試時要準備好自我介紹，具體說明喜歡該學科的原因及個人特長，「我們不僅看面試學生的成績，更希望錄取的學生與學校的辦學目標一致。」莫家豪強調，該校會給予學生很多關愛和支持，也是該校辦學的初心。根據該校最新的僱主調查，恒大畢業生最受讚賞的是工作態度。「反映時下僱主更關心員工的工作態度、適應能力和認真程度，而不僅是學科的專業知識。」

理大：放眼世界面向全球

已開始接受非本地生申請的理工大學，目前約有一萬人申請，曹建農相信，明年6月截止申請，數字能超越以往。

曹建農透露，理大對於非本地生的收生準則，首要看成績，如高考成績要求高於「一本線」，然後從中選出最好的學生面試。大部分課程都需要英語面試，要求學生介紹對申請科目的認識，例如電腦科學會詢問關於邏輯思維的問題，其他科目則會側重他們申請的專業領域。「我們也會看學生對所選科目有否特殊技能，因為理大有一個非學術的『3D計劃』，主要考慮學生在體育、社區服務、領導能力等方面的表現。」理大亦要求學生在四年大學期間擁有海外學習經驗，例如參與交流計劃，提升自己的寶貴經歷。

科大：新醫學院刺激收生

郭毅可指出，近兩年入學申請數量的增長幅度顯著，去年已收到接近兩萬三千份申請，隨着香港特區政府批准香港科技大學設立本港第三所醫學院，預計將進一步刺激非本地學生的入學申請。

郭毅可認為，香港是極佳的留學地方，教學水平卓越，老師們皆來自世界一流大學，香港作為國家的一部分，政治環境穩定、文化上一致、生活水平合理，一切易於適應。高等教育重視國際交流，經常安排學生往海外學習，從多方面來看，香港會逐漸成為中國內地學生留學的首選。

「本地大學全面採用英語教學，國際化程度非常高，有意來港升學的同學，需認真準備英語，同時也要學好廣東話。」郭毅可強調入鄉隨俗，學好廣東話有助融入香港社會。「不要常常想着廣東話很困難，一定可以學好。」

中大：培養未來領導者

香港中文大學提供多元化的本科課程，非本地生選科傾向也十分廣泛。金國慶說：「文科、理科、工科都有﹗」

提到招收非本地生的情況，金國慶指，數字一直呈增加趨勢，該校在提升相關學額比例的同時，亦會嚴謹考慮教學配套，以確保學生能享有最佳學習環境。

至於招收非本地生的準則，內地生主要考慮高考成績。「部分申請入讀的學生來自國際學校，大學亦會按各學制設下不同要求。」

金國慶寄語有意來港升學的非本地生：「香港有很多優秀的大學，其入學門檻亦相當高，要突圍而出獲取錄，除了學術上的裝備，亦要豐富個人經歷，在課外展現出領導力。」

仁大：重視知識素養兼具

香港樹仁大學今年非本地生報名反應踴躍，由於申請人數眾多，孫天倫指該校現階段不設面試，主要透過線上報名並以學業成績作為錄取依據。選科方面，學生可填報多於一個志願，她觀察到本地生與內地生的選科傾向迥異。「香港本地學生對會計科興趣較低，內地學生則較為喜愛，或與兩地行業發展差異有關。」

孫天倫建議來港升學的非本地生事前應深思個人事業規劃，並通過遊覽及到校參觀了解香港社會。

孫天倫表示樹仁大學學生普遍具備良好個人素養。該校以儒家思想為根基，校訓「敦仁博物」體現其教育理念，所有一年級學生都要修讀儒家《四書》，將經典思想融入日常生活。

都大：應用型學科緊貼發展

香港都會大學本學年非本地生申請數量與質素均穩步上升，郭予光指，這反映大學在教育品質和國際化發展方面的努力，獲得越來越多學生的認可。

他表示，非本地生普遍傾向選擇與香港及大灣區發展緊密相關的應用型學科。目前最受歡迎的五個本科課程包括：數據科學與人工智慧、金融與金融科技、專業會計、商業管理，以及應用心理學與商業管理雙學位。

該校招收非本地生時秉持「擇優而錄」原則。參加2026年全國高考的考生須達到所屬省市「一本線」以上，且英語成績須達100分或以上。部分課程須通過入學面試及英文筆試。他建議有意來港升學者強化英語學術寫作與口語能力，並學習基礎粵語。

陳淑安 劉佩樺 深圳報道 攝影 劉駿軒

