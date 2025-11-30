大埔宏福苑五級火︱七旬母至今仍失聯 家人每日查遺照：點解搵唔到？

大埔宏福苑五級火發生後第五天，現場仍有不少苦候家人訊息的落幕身影。廣福邨花圃角落，吳氏夫妻黯然神傷，原來他們的七旬家人住在宏昌閣，至今下落不明。

逃生前最後一通電話：外面很大煙

吳先生透露，事發當日親家公外出就醫，只有親家母獨自在家。「她逃生前曾打電話，說外面很大煙，會和鄰居一起走。之後就沒了消息，電話再也沒人接聽……現在第五天了，還是找不到人，完全不知道她在哪裏……」

吳太語氣急切地補充：「她行動沒問題，完全可以自己走的，但始終找不到。現在兒女每天都在找，反覆查看遺體照片，也跑了好幾家醫院。我不明白為什麼找不到，也許……還未被發現吧。」她語帶哽咽地說：「很多謝大家，香港人真的很熱心！」

這對夫婦今天特地從沙田趕到現場等待消息。吳太坦言，目睹災後景象令她非常難過，「即使是不認識的人，看了也覺得傷心。全香港人都為這件事痛心。」她亦感謝消防員和義工的付出，「我不懂怎麼說，但消防員真的很好，我們很敬愛他們，他們為市民付出這麼多。每個香港人都很好。」

記者：何姵妤

