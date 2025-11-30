宏福苑五級火︱多個路段仍封閉 明早起72/72A/73A/74A巴士改道 港鐵加密班次（附詳情）

運輸署今日（30日）表示，因大埔火災後續工作，多個路段仍需封閉。署方已督導專營巴士營辦商優化改道安排，減低明日（12月1日）上班上學等市民出行的不便。市民應提早計劃行程，預留充裕時間。

封閉路段

介乎南運路與吐露港公路（九龍方向）之間的大埔公路—元洲仔段

介乎廣福公園與皇悅居（來回方向）的大埔公路—元洲仔段

已重開路段

完善路（往汀角路方向）全線——往大埔創新園/大埔北

吐露港公路（往九龍方向）支路——往南運路

公共運輸安排

九巴72、72A、73A、74A線明日首班車起改經優景里

港鐵東鐵線及大埔區巴士班次加密

運輸署表示，因大埔火災後續工作，多個路段仍需封閉。

運輸署籲市民避免駕車前往大埔公路、吐露港公路等道路

運輸署提醒，在餘下封閉路段重開前，預計大埔公路、吐露港公路、粉嶺公路及大埔市中心的道路的交通仍較繁忙，市民應避免駕車前往。運輸署已於相關位置的可變信息顯示屏，加強提示駕駛人士使用達運道、大埔太和路或完善路前往大埔各區，並臨時修改部分道路標記以助疏導交通。駕駛者請留意現場的交通燈號、交通標誌和道路標記，小心駕駛。

市民出行前應留意電台、電視台、運輸署網頁及「香港出行易」流動應用程式的最新交通消息，提早計劃行程，預留充裕時間。