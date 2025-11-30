大埔宏福苑五級火︱沙田馬場閉門作賽 捐$7020萬包括賽事總收益予政府援助基金

大埔宏福苑五級大火，導致至少146死，馬會早前宣布，周日賽馬日會閉門作賽。馬會於今日（30日） 賽事開賽前，在沙田馬場馬匹亮相圈舉行一分鐘默哀儀式，悼念大埔宏福苑火災不幸罹難人士。馬會亦宣布把今天（30日）舉行的閉門賽馬賽事的總收益，即7,020萬港元，悉數捐予由香港特別行政區政府成立的「大埔宏福苑援助基金」。加上早前透過「賽馬會緊急援助基金」提供的1億港元援助，以解傷者及死者家屬的燃眉之急 ，馬會總共已向受影響居民捐助1億7,020萬港元。

馬會多個基金捐助項目已即時行動



馬會向火災中痛失摯愛的傷者及死者家屬致以深切慰問，同時透過旗下慈善信託基金，繼續與相關政府部門及非政府組織緊密合作。在政府決策局和部門的協調及領導下，多個基金捐助項目已即時行動，為受影響的家庭提供切實的援助，當中包括支援過渡性房屋營運機構，為空置單位添置家具及日常用品；提供應急藥物、情緒及喪親支援；協助年長居民和照顧者聯繫合適的社會服務；舉辦家長網上課程，支持大埔的幼稚園及托兒所；提供津貼予受影響學生購買校服、文具和其他必需品；以及提供食物援助予有需要人士。



此外，馬會亦已為受火災影響的員工，安排臨時住宿及應急資金，並設立24小時熱線協助有需要情緒支援的員工。馬會會繼續留意事件發展，並與相關政府部門保持密切聯繫，以確定最有效的支援方式，幫助受到影響的居民渡過難關。

馬會董事、幹事、員工、練馬師及騎師於開賽前參與默哀儀式。馬會圖片

馬會董事、幹事、員工、練馬師及騎師於開賽前參與默哀儀式。馬會圖片

相關新聞：大埔宏福苑五級火｜馬會 : 11.29六合彩延至下周二攪珠 周日賽馬閉門舉行 約7千萬總收益悉數捐出