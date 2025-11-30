大埔宏福苑五級火︱黃偉綸麥美娟訪元朗青年宿舍慰問受災戶 指1827人已獲安排入住各類暫住設施

大埔宏福苑火災發生後，政府持續推進居民安置工作。財政司副司長黃偉綸今日（30日）聯同民政及青年事務局局長麥美娟、常任秘書長林雪麗、副局長梁宏正等官員，前往元朗青年宿舍「保良局李兆基青年綠洲」，探訪獲安排暫住的受災居民。他亦感謝保良局及青年義工的支援安排。

約1827人已獲安排入住各類暫住設施

黃偉綸在社交平台公布，截至今日上午，已有約1,827名受火災影響的居民獲安排入住各類暫住設施，包括房屋局的過渡性房屋、房協單位，以及由民青局協調的青年宿舍和酒店房間。他特別提到，在民青局協調下，不同企業和志願機構共提供超過1,000個單位，供居民免費暫住一至兩星期作緩衝。

對於後續安排，黃偉綸指出將以過渡性房屋及房協單位為主，相關單位數量已由最初公布的1,800個增加至2,000個。他鼓勵有需要的居民致電房屋局過渡性房屋專責小組（3611 8482）查詢入住情況，或透過電話熱線182 183與社工聯絡。

黃偉綸：及時安頓有助減輕徬徨

黃偉綸指，「保良局李兆基青年綠洲」目前可提供100個暫住單位，已協助20名居民入住10個單位。黃偉綸表示，與居民交談時感受到他們經歷火災後的不安，但及時安頓有助減輕徬徨。他亦感謝青年宿舍義工協助居民處理物資需求，並指出宿舍房間設備齊全，包括獨立洗手間、電熱水爐等，共用空間亦設有廚房和洗衣房。

黃偉綸強調，政府將與各界攜手合作，盡一切辦法協助居民渡過難關。