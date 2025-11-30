甲流︱一歲男童併發肺炎及嘶吼症 潛伏期無外遊 入住PICU情況嚴重

衞生署衞生防護中心今日（30日）再接獲一宗兒童感染季節性流感的嚴重個案，涉及一名過往健康良好的一歲男童，臨床診斷為甲型流感併發肺炎和嘶吼症，目前留醫兒童深切治療部，情況嚴重。

中心指，該男童於11月26日出現發燒、咳嗽和流鼻水，同日向私家醫生求醫，至昨日（29日）出現呼吸急促，被帶到屯門醫院急症室求醫並入住該院，及後因徵狀惡化，轉到該院兒童深切治療部接受治療，目前情況嚴重。他的鼻咽拭子樣本經化驗後，證實對甲型（H3）流感呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發肺炎和嘶吼症。

男童尚未接種2025／26季度流感疫苗，於潛伏期內不曾外遊。他的兩名家居接觸者近日曾出現呼吸道病徵，病況輕微，無需住院。

防護中心籲盡快接種流感疫苗

計及上述個案，今個夏季流感季節至今已錄得23宗涉及兒童流感的嚴重個案，包括3宗死亡個案，涉及的兒童年齡介乎11個月至17歲。若單單計算在本年度季節性流感疫苗接種計劃展開後錄得的14宗個案，只有一人曾在發病前4天接種本年度季節性流感疫苗。然而接種後一般需要兩周身體才能產生足夠保護力，換言之，這些嚴重個案的兒童都未能受到疫苗保護。中心呼籲家長盡快安排子女免費接種季節性流感疫苗，因為接種流感疫苗是最有效預防流感及其併發症的方法之一，亦可減低重症及死亡的風險。