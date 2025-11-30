大埔宏福苑五級火︱「痛」字花牌致哀 千人悼念獻花 街坊：成個香港都好唔開心

大埔宏福苑五級大火釀成至少128人死亡、83人受傷，大批市民今日（30日）繼續前往廣福休憩處獻花悼念遇難者。下午3時許，排隊人龍從休憩處延伸至大埔河及林村河行人徑，龍尾更達廣福橋花園。現場所見，不斷有市民加入隊尾，目測逾千人等候。

獻花範圍從涼亭擴展至旁邊空地，圍成兩個大圈。地上除大量鮮花外，亦擺放毛公仔、水果、零食及飲品等；有人送上寫著「痛」字的白色花牌，署名「From香港人」。

宏福苑五級火︱大埔街坊親友家屬罹難：點解會變成咁？

大埔區居民Kelly與友人黎小姐前來獻花。Kelly表示，當日下午約3時聽說火災，未料如此嚴重，直到6時多看新聞才知火勢猛烈，「回家時道路已封閉，看到很震撼。晚上8時左右，屋苑一格格著火，很恐怖。」她得知有身邊人的家屬離世，亦有人仍在深切治療部，故到場祭拜和祝福受災人士。她慨嘆：「為何香港會變成這樣？以前聽說大維修出現很多問題，但好像沒人理會，最後不了了之，到現在出了事，又解決不到。」

菲傭得悉同鄉離世 心情難受

特地從柴灣來獻花的黎小姐難掩淚水，她希望「離開的人安息，好好上路，在生的人就要為自己加油。知道大家都很不開心，整個香港都很不開心，所以一定要加油，不要想太多。」她稱所有居民正經歷突如其來的災難，「無論是否有家人遇難，大家都失去了家園，一直居住的地方突然變成這樣，之後他們要怎麼辦？」

菲律賓外傭Leonora Guno表示，得知一位在宏福苑工作的同鄉離世，心情難受，直言「It's so hard to hear that」。她聽聞對方有家人在菲律賓，希望政府能提供協助。

就讀中學的寧同學趁周末與朋友前來獻花。她以前在大埔讀小學，常路過宏福苑，得悉大廈被大火燒毁感到心痛，「突然間變成這樣，又失去了很多人命。」萬幸有居住宏福苑的舊同學最終逃生，她希望「死者安息，生者平安」，並會盡己所能捐款。

大廈燒得一片漆黑 「看到心裏很不安」

市民張太表示，得知火災後立即致電朋友提醒逃生，「在2時10分已經見到火災，馬上打電話叫他們走，甚麼都別管，只帶幾件衣物和重要證件，但之後一度打不通。」她形容當時非常擔心，「一直打到6時多才聯絡上。幸好4個分別住在第3、4、5座的朋友全部無事。有朋友只拿了錢包、眼鏡，有人只穿上拖鞋就逃出來，甚麼都沒有了，房屋也燒毁了。」她聽說女兒同事的雙親在單位離世，「兩夫妻抱在一起，已經認不出來了，很可惜。」

看見大廈燒得一片漆黑，張太坦言「心裏很不安，也很難過。當然希望可以拆卸重建，起碼有一個家，讓他們可以重新居住。」

記者：何姵妤

攝影：劉駿軒