大埔宏福苑五級火丨印尼駐港總領事館：9名印傭已確認罹難 仍有36人下落不明

就大埔宏福苑五級大火，印尼駐港總領事館今日（12月1日）回覆《星島頭條》查詢時表示，截至昨日（30日），已確認有9名印尼傭工不幸罹難，另有1人仍在醫院接受治療。

共140名印傭居宏福苑工作 36人仍下落不明

印尼駐港總領事館指，共有140名印尼公民在宏福苑居住及工作， 截至周日（30日）晚上11時，已確認其中94人的下落，惟仍有36人下落不明。

印尼駐港總領事館已採取多項措施，為受影響的印尼公民提供協助，包括走訪該地區的臨時庇護所和醫院，以識別及核實與印尼國民相關的任何信息；直接與受影響者溝通並分發援助物資（食品、衛生用品）；加快護照簽發；在總領事館館舍內開設臨時庇護所；以及在大埔社區中心（鄉事會街2號）開設援助站。

正協助安排遇難者遺體運返印尼

總領事館一直與遇難者家屬保持溝通，並致力確保其合法權益獲得保障。總領事館同時正協助安排遇難者遺體運返印尼事宜。

籲印尼公民警惕 提防利用火災進行詐騙

總領事館表示，會與香港警務處、其他地方政府部門及相關機構保持密切協調，持續追查尚未取得聯繫及行蹤不明人員的下落。此外，總領事館注意到近期出現利用大埔火災實施詐騙的案件，特此提醒公民保持警惕，僅信賴總領事館及相關地方政府部門發布的官方信息。

菲律賓駐港總領事館圖片。

菲律賓駐港總領事館證1名菲傭離世

菲律賓駐香港總領事館已確認1名菲律賓公民喪生；89名菲律賓國民安全無恙並已聯繫上，1人受傷，以及 2人尚待核實。館方目前正持續進行實地工作，以核查和協助受大埔火災事件影響的海外菲律賓勞工。