大埔宏福苑五級火｜租客控訴疑遭業主冒領災民資助 麥美娟澄清：業主或租戶均符合資格申請

共有近2000個單位的大埔居屋宏福苑周三（11月26日）發生五級大火，至今造成最少128人死亡，83人受傷，包括一名37歲消防員殉職。政府已即時向每戶災民提供1萬元應急錢，並在下周起為每戶受影響家庭提供5萬元生活津貼，將經由「一戶一社工」登記發放。有聲稱朋友租住出事大廈宏昌閣的網民於社交平台發文，指朋友的資助疑遭到業主冒領，導致無法申請政府提供一萬元生活津貼及五萬元應急金。民政及青年事務局局長麥美娟今日（29日）表示，不論是業主或租戶，只要是受火災影響的住戶，均符合資格申請。

麥美娟呼籲合資格租戶盡快聯絡社工登記申請

麥美娟指出，應急錢主要幫助因火災而頓失依靠的災民，租戶亦可受惠。下周將發放的5萬元生活津貼，同樣適用於受火災影響的租戶，以應付基本生活所需。她呼籲合資格的租戶盡快聯絡社工登記申請。

當局將獨立處理重複申請個案

麥美娟續指，當局會確保每位住在院舍的受影響住戶都能獲得應急錢及生活津貼。對於重複申請個案，當局將作獨立處理。她強調，申請人需簽署聲明確認符合資格，若發現有人虛報或蒙騙，將轉交相關部門處理。她重申，所有援助計劃均秉持「快速、簡單、有彈性」的原則，務求讓有需要的住戶及早獲得支援。

有網民於社交平台聲稱，友人租住宏昌閣，事發後業主即向政府登記申領援助，其中包括政府為受災居民提供的6萬元援助金和及時雨基金的兩萬元。同時，聖公會1126火災支援基金亦被業主登記。租客指出，業主已領取寶湖大航假期提供的二千元援助金，又稱業主要求與租客對分所有援助。

租客憂貓隻安危

網民指該名租客目前正疲於奔命處理火災後的種種問題，其飼養的三隻貓隻至今生死未卜。面對業主涉嫌冒領援助金的行為，租客感到極度無助，並質疑業主並無迫切需要應急援助，又指租客曾向相關機構查詢，惟工作人員表示不知如何處理此類情況。

江玉歡倡建立相關災民資料庫

立法會議員江玉歡指出，政府應明確界定資助對象是業主還是租客，以避免混亂。現時網上充斥大量尋人及家屬資訊，若有不法之徒利用相關資料，盜用已故或全家罹難者的身份證，便可輕易騙取援助金及資助，強調冒領行為已構成詐騙罪行。

江玉歡促請政府建立相關災民資料庫，並以政府權限開啟及管理，防止資料被隨意更改。她建議政府應釐定每戶、每個家庭及每位災民所領取的援助項目，並記錄其家庭成員資料，以防止災民援助被騙子或不誠實人士盜用。

記者：李健威