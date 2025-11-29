宏福苑五級火｜入境處接約600個身份證及結婚證書等申請 居民讚派專車接載安排便捷

大埔宏福苑五級大火造成多人死傷，入境處今（29日）於多個庇護中心，安排逾330位受影響居民乘坐專車，前往將軍澳入境處總部補領身份證或其他旅遊證件。截至晚上10時，入境處一共接獲接近330個身份證或旅行證件申請，以及超過270個出生或結婚證書等申請。除了個人證件，入境處亦為3位受影響旅客辦理簽證延期申請及10位遺失入境標籤或外傭合約的人士提供服務。另外，亦有約110名居民獲安排到中旅社將軍澳證件服務中心補領回鄉證。

下周一（12月1日）午後將安排把辦妥的身份證及旅行證件送到中心派予居民。入境處處長郭俊峯下午到總部視察情況，並詳細了解受影響居民補領證件的安排。

入境處安排專車到訪臨時庇護中心 接載約330位居民到總部辦證

入境處今日安排專車到訪大埔臨時庇護中心，接載約330位受火警影響居民到將軍澳入境處總部辦理各類型身份證明文件及證書，以及安排車輛接載有需要的申請人到將軍澳中旅社補辦回鄉證。至下午3時，首批完成補領證件的居民回到庇護中心。

分頭行事補領身份證、申請援助

補領身份證的冼小姐透露，有部分家人需要補領身份證等證件，「大家分頭行事，有些人去申請援助金，有些人去申請身份證」。她稱，申請援助時，會查核居民證或身份證，居民證其實一戶只有一張，只會登記一個名字，所以很多時都需要身份證核實身份。對於入境處安排，冼小姐認為可以方便長者或行動不便的人士，「無論接收資訊，還是申請援助，現場都需要排隊」，她指如果一個人住再加行動不便，未必可以處理那麼多事情。

居民稱整合平台有助簡化申請流程 惟明白不可能即時做到

前往補領證件的劉先生表示，昨晚太太登記資料後，今天中午便可以一次過補領身份證、護照、回鄉證及結婚證書，小朋友的身份證、回鄉證和出世紙也一併辦理。至於援助金方面，他稱，日前已申請部份，但「未到手」。他認為若能整合各平台，一次過處理當然是最好，但亦明白不可能即時做到。

居民讚證件辦理安排便捷 免奔波之苦

不願出鏡、與姐姐同住宏泰閣的李女士表示，發生火災時剛好外出，身份證及回鄉證也在身上，惟旅行護照留在家中。她今早才收到資訊可以在庇護中心辦領證件，認為是次安排「很方便」，「大家現在沒有固定居所，若要大家再到處去奔波，狀態都不好。」她現時暫住粉嶺朋友家中，計劃自行去入境處補辦旅行護照。

入境處早前宣布，受大埔宏福苑火警影響的市民如需補領香港身份證，可在辦公時間內前往任何一間人事登記辦事處辦理申請，無需預約。至於，若需補領香港特別行政區旅行證件，亦可在辦公時間內前往入境事務處總部或任何一間入境事務處分區辦事處辦理申請，無需預約。

記者：何姵妤

攝影：蘇正謙



相關新聞：

大埔宏福苑五級火｜民政署18區設弔唁處 街坊眼泛淚光願逝者一路好走：希望家屬能捱過



大埔宏福苑五級火│災民借長鏡遙望燒毀家園 悽然落淚 經歷火劫「仲住得嗎?」

大埔宏福苑五級火︱政府構建網上平台登記物資捐獻 再由政府配對 麥美娟：讓災民獲有序支援（附登記電話）

大埔宏福苑五級火｜生日前夕遭逢巨變 DSE考生憶逃生路5分鐘被火吞噬 難捨同校生火海中離世