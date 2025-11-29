大埔宏福苑五級火｜生日前夕遭逢巨變 DSE考生憶逃生路5分鐘被火吞噬 難捨同校生火海中離世

大埔宏福苑五級大火，造成多人傷亡。事件經過一段時間的沉殿，成功逃出生天的居民開始在網上分享自己的經歷。有一位明年應考DSE的學生在Threads細述當時的逃生情景，直言「這幾天失眠的厲害，一場大火，家沒了」。

生日前夕倉促逃生：「沒想到一去是永別」

該名DSE考生講述當日的經歷，指自己星期三(26日)早上考完聆聽，想著回家睡一會，然後「搞掂埋星期四bio就去玩」，而星期五(28日)更是樓主的生日，正考慮著怎樣和家人慶生；沒想到不到15分鐘突然被家人叫醒「走火警」，當時樓主仍未知道嚴重性，以為沒什麼大不了，僅拿了「逃生三寶」就離開，走的時候還只是穿著拖鞋，「沒想到一去就是永別」。

逃離五分鐘後出口即被烈火吞噬

樓主續稱，從大樓裡跑出來，跑到安全位置後，看著自己跑出來的地方「5分鐘後已經被火封死」，這時才意識到是多麼幸運，差一點點就要被困住，認為「如果不是神保守我，可能我就出不來了」。

背包成全部家當 火勢蔓延感絕離

當樓主察看出逃時拿著的背包，「才發現自己包裡的東西竟是全部了」。校服、書本、吉他、球鞋、球衣，「一切都在從宏昌逐漸蔓延到宏泰的大火中燒沒」。樓主當時亦還在祈禱能不能來一場雨或是風能不能停住，別吹了，但火繼續燒；火勢從宏昌蔓延到宏泰再到剩餘的，當時「心裡只剩絕望」。

痛失同窗的震驚與哀傷

其後，樓主亦繼續發文，指昨日(28日)正式收到學校的通知，就讀的中學也有同學喪生於火海之中。樓主提到平時上學路上時不時也會看見，雖然不熟但就這樣走了，依然難以接受。

資料來源：thhhsssi@Threads

