大埔宏福苑五級火｜民政署18區設弔唁處 街坊眼泛淚光願逝者一路好走：希望家屬能捱過

社會
更新時間：13:19 2025-11-29 HKT
發佈時間：13:19 2025-11-29 HKT

共有近2000個單位的大埔居屋宏福苑周三（11月26日）發生五級大火，至今造成最少128人死亡，79人受傷，包括一名37歲消防員殉職。民政署今日（29日）起至12月1日於全港18區設置弔唁處，《星島頭條》記者今早前往富亨鄰里社區中心多用途禮堂察看，不少居民前來簽署弔唁冊。有弔唁街坊擔心住在宏福苑朋友安危，稱「睇到就想喊」；有街坊稱不禁流淚，冀災民捱過艱苦時間。

憂數年沒聯絡的朋友

有到場弔唁的街坊文生文太表示得悉事件後，形容心情很低落，亦擔心住在宏福苑的朋友情況，「不過我們沒有他的聯絡電話，到現在也找不到他，數年沒聯絡的。」文太稱，看到電視上的新聞，「睇到就想喊」。

大埔街坊眼泛淚光

居住大埔30多年的王女士特意到場弔唁，她受訪時眼泛淚光，稱得知兒子朋友家人在火災中逝世，因此在弔唁冊寫下「一路好走」，希望留下少少心意。談及親眼目睹災區及災民感受，她表示「我都唔識講，成日流眼水，希望他們（家屬）能捱過這段時間。」

街坊冀死者能夠安息 災民走出傷痛

街坊鍾女士亦在弔唁冊寫上「深切悼念宏福苑火災遇難者，願宏福苑居民盡快走出」。她表示對今次火災感到「很震撼」形容「一條邨，八座樓七座都起火，好嚴重！」，希望死者能夠安息，災民盡快走出傷痛。

民眾自發獻花悼念

有民眾自發前來到宏福苑擺放白色鮮花悼念，亦有市民在大埔宏福苑廣福社區中心外小公園獻花，鞠躬悼念逝者。

現場地上擺滿白色鮮花，更有市民留下手寫心意卡，為生還者及災民鼓勵打氣，卡上寫滿「加油」、「順利渡過難關」等字句，亦祝願日後「能重建家園」，「在悲痛中不要放棄對生活的希望」；對逝者則希望「一路好走」，祝願早日安息。

為哀悼大埔宏福苑火災罹難者，民政署今日（29日）起至12月1日於全港18區設置弔唁處供市民簽署弔唁冊，以表達對罹難者的深切悼念，其中大埔區的弔唁處設於富亨鄰里社區中心多用途禮堂。特區政府亦進行悼念，由11月29日至12月1日，全港所有政府建築物及設施（包括特區政府駐境外辦事處）的國旗及區旗會下半旗誌哀。

記者：何姵妤

 

