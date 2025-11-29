Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火｜精神科醫生指災民感無助影響情緒 需要被人理解

社會
更新時間：12:41 2025-11-29 HKT
發佈時間：12:41 2025-11-29 HKT

大埔居屋宏福苑本周三（26日）發生五級大火，7幢大廈起火，釀成多人死傷。中大醫學院精神科學系名譽臨床副教授麥永接表示，災民的無助感對情緒影響很大，需要被人理解。

麥永接今日（29日）早上在一電台節目指出，面對災難，災民一般會感到未知及無助，這對情緒影響很大，強調他們需要被人理解。他還提到，坊間有不少支援災民的熱線，但相關資料太多，難以消化，建議資訊最好由政府部門整合。

紅十字會臨床心理學家張依勵也提醒，災民需要陪伴和聆聽，建議市民在關心的同時，要著重理解對方的心情，勿只顧提供建議。香港紅十字會截至昨日中午，亦已動員逾200人次醫護及義工，接觸超過500名居民提供協助。

她稱，今次災難發生後，紅十字會即時啟動心理支援服務，如陪伴遇難者家屬辨認死者的相片甚至認屍。由於家屬在認屍過程中心情會沉重甚至崩潰，張依勵稱，團體不但提醒要有心理準備外，也要陪伴並進行心理輔導。

張依勵又提到，由於災情嚴重，原有的社區網絡已破壞，災民要重建的不僅是物理上的家園，還涉及心理復原及社區重建等，這都是以年計算的過程，因此建議市民盡可能提供實務的協助，如幫忙災民照顧年幼子女等。

社會福利署（社署）臨床心理學家郭芷盈表示，社署已調派所有臨床心理學家，為宏福苑火災居民提供支援。她特別提醒，兒童及青少年的情緒需要特別關注，建議家長或校方主動聆聽他們的需要，例如詢問他們的心情、對事件的理解及疑問。建議讓兒童盡快回復正常生活規律，例如上學，並盡量減少生活上的轉變。

相關新聞：大埔宏福苑五級火︱政府構建網上平台登記物資捐獻 再由政府配對 麥美娟：讓災民獲有序支援（附登記電話）

