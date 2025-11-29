Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

基孔肯雅熱｜食環署青衣自然徑加強滅蚊 試用機械狗提升成效

社會
更新時間：12:25 2025-11-29 HKT
發佈時間：12:25 2025-11-29 HKT

因應有基孔肯雅熱確診個案患者報稱曾在青衣自然徑被蚊叮咬，食環署聯同多個部門在該處加強滅蚊。食環署亦已召開地區層面的跨部門工作小組，密切留意情況發展，並協調各相關部門及持份者在其管轄範圍內加強防蚊滅蚊。

食環署自11月13日起，已在青衣自然徑一帶採取密集式滅蚊措施，務求切斷病毒傳播鏈，相關工作包括：持續在各行山徑進行密集式霧化處理，並在合適地點使用大型超低微量噴霧器及試用滅蚊機械狗，提升成效；設置新型捕蚊器；清理可引致積水的容器和垃圾，並在無法即時處理的積水處施放蚊油或殺幼蟲劑；向行山人士派發宣傳單張，提醒市民提防蚊患。

此外，署方自11月初已巡訪周邊學校和幼兒設施，提供防蚊資訊，並已就蚊蟲滋生問題提出兩宗檢控及發出四張法定消除積水通知書。

籲市民保持警覺 清理家居積水

食環署提醒市民應繼續保持警覺，採取防治蚊蟲措施，並定期清理家居及周邊環境的積水，要點如下：

  • 檢查並清理處所內所有可能積水的容器。
  • 清除積水，並處理滲漏源頭。
  • 避免垃圾桶、花盆、冷氣機底盤等家居用品積水。
  • 每星期最少更換花瓶水一次，並清倒盆栽墊盤積水。
  • 妥善蓋好所有儲水容器。
  • 妥善棄置空飯盒、空罐等可盛水的物品。
  • 每星期最少以鹼性清潔劑擦洗溝渠和排水明渠，以清除蚊卵。

