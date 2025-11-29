Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火︱政府構建網上平台登記物資捐獻 再由政府配對 麥美娟：讓災民獲有序支援（附登記電話）

更新時間：11:58 2025-11-29 HKT
發佈時間：11:58 2025-11-29 HKT

大埔宏福苑五級火造成嚴重傷亡，政府開放多個臨時庇護中心讓居民暫住，不少市民自發籌集物資前往臨時庇護中心，到場協助分發支援災民。民政及青年事務局局長麥美娟今日（29日）出席電台節目時表示，政府正統籌資訊科技界構建網上平台，為可以提供捐獻物資的市民及團體登記，在有需要時分發予受影響居民。市民或團體可先透過電話號碼9213 2388 Whatsapp登記，讓政府進行配對。

麥美娟感謝市民、專業組織提供物資或支援服務，但現時在臨時庇護中心的物資已足夠，反而稍後為居民安排長期居所後，要為他們添置設施，屆時亦需要社會的幫忙，讓災民可有序地得到支援。她呼籲各界在網上平台登記，相信平台在這一兩天便可建立。

麥美娟在節目表示，考慮到災民倉皇逃生時未能攜帶任何財物，政府決定即時向每戶派發一萬元現金，至今接獲1200個申請，並已有336戶領取。她指，有部分受影響居民到親戚家借宿，或自行尋找住處，接下來會陸續安排人員送遞「應急錢」到災民手上。此外，每戶5萬元的生活津貼，則透過社工安排登記，用最快的方法發放。同時亦會為死難者家屬發放20萬的慰問金，亦是向社工登記，以便盡快發放。

麥美娟：政府援助基金已有10億元

她又稱，由於各界團體及熱心人士均希望伸出援手，導致災民需要在不同地點「排幾條隊」領取不同機構的物資或援助金，造成混亂和不便。她呼籲善心人士聯絡社署，讓社署統一安排，協助居民申請和發放。

麥美娟提到，政府設立的「大埔宏福苑援助基金」已收到外界7億元的捐款，計及政府起動的3億元，已有10億的資金。她指希望有關的基金能為受影響住戶無論是短期的應緊錢，以及重建家園時各項需要，都可透過基金作支援。

住宿安排方面，麥美娟表示，政府已成功協調超過1000個單位，完全免費提供予有需要的災民暫住。截至目前，已有300多戶入住酒店或青年宿舍、超過600人入住過渡性房屋。

「一戶一社工」模式提供個人化長期支援

社會福利署為火警所有受影響住戶進行「一戶一社工」安排。勞福局局長孫玉菡表示，現時已為超過1100名住戶登記，每一戶配對一位專責社工，協助受影響住戶領取援助金及之後安置等的其他支援。

孫玉菡又稱，「一戶一社工」會了解每個家庭的獨特情況，若住戶家庭遭逢巨變，頓失至親，社工以及其他專業人士會提供情緒輔導等全方位支援。他指出「一戶一社工」設立的原意是不希望災民「東撲西撲」，通過社工協調現時各團體提供的資源援助，呼籲尚未登記的住戶，盡快致電社署熱線182183聯絡。

他續指，社福界代表已召開會議統籌救災，協助災民。東華三院、聖公會等大型慈善機構，現已在富山公眾殮房協助家屬善後。政府與各機構亦將免費提供殮葬及心理輔導等服務，以減輕家屬的負擔。
 

