大埔宏福苑五級火︱李家超早上率官員政總默哀3分鐘 政府建築物下半旗致哀

社會
更新時間：07:45 2025-11-29 HKT
發佈時間：07:45 2025-11-29 HKT

大埔宏福苑火災造成多人死傷，行政長官李家超今早（29日）聯同主要官員、行政會議非官守議員、公務員、紀律部隊首長及醫管局領導層等，在政府總部東翼前地默哀，中央港澳工作辦公室副主任農融、港澳辦常務副主任徐啟方，以及中聯辦主任周霽亦在場，一同哀悼在大埔宏福苑火災不幸罹難的人士。

儀式於早上8時開始，警方儀仗隊進場進行升旗禮，之後降半旗，全場默哀3分鐘。另外有大批身穿素色衣服市民自發到政總外觀禮，且一同默哀。儀式歷時約5分鐘，嘉賓現在逐步離場。

儀式結束後，主要官員及行政會議非官守議員，之後到於政總西翼設立的弔唁處簽署弔唁。

由11月29日至12月1日，全港所有政府建築物及設施（包括特區政府駐境外辦事處）的國旗及區旗會下半旗誌哀。期間，政府主要官員會取消非必要的公開活動。所有由政府舉辦及資助舉行的娛樂及慶祝活動亦會按情況安排取消或延期。

在哀悼期間，民政事務總署會於全港18區設置弔唁處，供市民簽署弔唁冊，以表達對罹難者的深切悼念。簽署弔唁冊的時間為11月29日至12月1日上午9時至下午9時。

記者：郭詠欣
攝影：劉駿軒

