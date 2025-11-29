大埔宏福苑五級火 | 粵贈無人機、滅火救援靴  深圳民眾收集「尿袋」等物資援港

大埔宏福苑「11．26」五級大火造成嚴重死傷，引起內地社會廣泛關注。新華社公布，多個中央部門及地方政府迅速向香港提供支援，物資、裝備及善款已陸續送抵，協助前線救援及災後安置工作。

支援物資包括2架照明無人機、8架雙光偵察無人機

官方信息指，廣東省消防救援總隊應香港消防處請求，第一時間調動救援裝備，支援包括2架照明無人機、8架雙光偵察無人機、20套機械外骨骼裝備及1680雙滅火救援靴。上述物資已於蓮塘口岸完成交接，部分裝備即時投入使用。

此外，廣東省亦緊急調集醫療物資及耗材，分別於27日晚及昨日（28日）早上送抵港方手中，用於支援醫院及前線人員處理大量傷者。

慈善機構及企業亦迅速行動。中國婦女發展基金會、中國兒童少年基金會聯同多間愛心企業捐出人民幣500萬元；中國紅十字會總會向香港紅十字會捐出人民幣200萬元。新華社指出，涵蓋科技、電商、物流等行業的內地企業及機構，對宏福苑大火的捐款總額已超過6億港元。

大型央企亦紛紛增援。華潤集團旗下企業緊急調集毛毯、飲用水、餅乾、即食麵等物資送往安置點；招商局集團則撥出2000萬港元設立專項慈善基金，支持災後援助及重建。

深圳民眾自發組團接力

民間力量同樣踴躍。火災當晚，有深圳市民自發組團，為安置點送上衣物及毛毯等保暖用品；亦有居民透過微信群組織「愛心物資接力」，收集充電器、衛生用品等，再由義工在口岸交接轉送香港。內地網民亦在社交平台廣泛轉發香港庇護中心的物資需求帖文，號召身邊人士捐贈或直接郵寄物資至港。