Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火︱18區每區設弔唁處 11.29至12.1供市民簽署弔唁冊（附地點）

社會
更新時間：23:37 2025-11-28 HKT
發佈時間：23:37 2025-11-28 HKT

為表達對大埔宏福苑火災罹難者的沉重哀悼，特區政府將進行悼念，由11月29日至12月1日，全港所有政府建築物及設施（包括特區政府駐境外辦事處）的國旗及區旗會下半旗誌哀，民政事務總署會亦於全港18區設置弔唁處，供市民簽署弔唁冊，以表達對罹難者的深切悼念。

簽署弔唁冊的時間為11月29日至12月1日上午9時至下午9時。

弔唁處地點如下：


　　中西區
　　西營盤社區綜合大樓
　　西營盤高街2號西營盤社區綜合大樓3樓
 
　　灣仔
　　摩頓臺活動中心
　　銅鑼灣銅鑼灣徑20號
 
　　東區
　　北角社區會堂
　　北角渣華道123號
 
　　南區
　　華貴社區中心
　　奇力灣華貴邨
 
　　九龍城
　　紅磡社區會堂
　　紅磡庇利街42號九龍城政府合署高層地下
 
　　觀塘
　　觀塘社區中心
　　觀塘翠屏道17號
 
　　深水埗
　　荔枝角社區會堂
　　深水埗荔枝角道863號泓景臺地下（面向深盛路入口）
 
　　黃大仙
　　黃大仙社區中心
　　黃大仙正德街104號
 
　　油尖旺
　　梁顯利油麻地社區中心
　　油麻地眾坊街60號
 
　　離島
　　香港教育工作者聯會黃楚標中學
　　東涌富東邨第3期第10區

　　葵青
　　荔景社區會堂
　　葵涌荔景山路205號

　　北區
　　和興社區會堂
　　粉嶺和鳴里7號地下

　　西貢
　　至善活動中心
　　將軍澳至善街5號將軍澳南服務設施大樓地下

　　沙田
　　隆亨社區中心
　　沙田隆亨邨

　　大埔
　　富亨鄰里社區中心多用途禮堂
　　大埔富亨邨第四期

　　荃灣
　　西樓角花園多用途活動室
　　荃灣西樓角路

　　屯門
　　兆麟社區會堂
　　屯門兆麟街19號

　　元朗
　　朗屏社區會堂
　　元朗朗屏邨

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火．持續更新｜增至128死79傷 火警鐘失效 棚網初步達阻燃要求
04:07
大埔宏福苑五級火．持續更新｜增至128死79傷 當局指火警鐘失效 醫管局一員工遇難
突發
4小時前
大埔宏福苑五級火｜災難遇害者辨認組入火場搜遺骸 憑特徵遺物助辨認
01:04
大埔宏福苑五級火｜災難遇害者辨認組入火場搜遺骸 憑特徵遺物助辨認
突發
5小時前
大埔宏福苑五級火│廉署拘7男1女 涉工程顧問、分判商及中間人 押疑犯赴「鴻毅建築師」搜證
01:33
大埔宏福苑五級火│廉署拘7男1女 涉工程顧問、分判商及中間人 押疑犯赴「鴻毅建築師」搜證
突發
5小時前
MAMA 2025丨朴寶劍帶領全場為大埔宏福苑火災罹難者默哀 開場氣氛嚴肅熄燈5分鐘致意
01:51
MAMA 2025丨朴寶劍帶領全場為大埔宏福苑火災罹難者默哀 開場氣氛嚴肅熄燈5分鐘致意
影視圈
6小時前
大埔宏福苑五級火｜冰粒老闆為消防降溫 收義工電話即運冰到場 分文不收獲網民盛讚：真英雄
大埔宏福苑五級火｜冰粒老闆為消防降溫 收義工電話即運冰到場 分文不收獲網民盛讚：真英雄
生活百科
12小時前
大埔宏福苑大火｜網民質疑未用直升機、無人機、超高雲梯車 楊恩健逐一回應
02:17
大埔宏福苑大火｜網民質疑未用直升機、無人機、超高雲梯車 楊恩健逐一回應
社會
8小時前
大埔宏福苑五級火｜單親媽泣訴家園被毀 契媽契爺葬身火海 ：我可以做啲咩？
突發
3小時前
政府工程師洗黑錢逾626萬元及收賄 承認公職人員行為失當等6罪 押後12.16判刑
政府工程師收賄批工程合約予好友 持不明資金享受生活 認行為失當、洗黑錢逾626萬元等6罪候懲
社會
12小時前
70年代女星三子全部移民 與兒子美國見面身心疲累？ 獲新抱捱夜做一事：真的要好好的做人
70年代女星三子全部移民 與兒子美國見面身心疲累？ 獲新抱捱夜做一事：真的要好好的做人
影視圈
5小時前
大埔宏福苑五級火｜網傳災民被困火海生死剖白 走廊救鄰居入屋 獲救一刻回望家園「什麼都想帶走...卻什麼都帶不走」
大埔宏福苑五級火｜網傳災民被困火海生死剖白 走廊救鄰居入屋 獲救一刻回望家園「什麼都想帶走...卻什麼都帶不走」
生活百科
11小時前