啟德澐璟地盤冧棚架致2死3傷 恐誤殺案調查資料影響傳票案 協興與地盤管工等9被告押後明年4月再訊

啟德承富里2號「澐璟」地盤去年2月發生奪命塌棚意外，導致2名女工死亡、3名工人受傷。涉事承建商協興建築有限公司等7間公司，連同地盤管工及工人等2人共被票控62項傳票罪，包括沒有確保工人在監督下進行架設、更改或拆卸棚架工作等。案件今於觀塘裁判法院提堂，控方認為涉案管工和工人早前被控誤殺罪，可能會影響傳票案件，申請押後以待調查，署理主任裁判官梁嘉琪遂押後傳票案至明年4月23日。

被告依次為協興建築有限公司、遠東幕牆（香港）有限公司、駿研營造有限公司、有合棚業有限公司、利俊棚業工程有限公司、黎卓源、方文雄、億雄工程有限公司，以及德恒建築發展有限公司。

控方：誤殺案與傳票案有關聯或互為影響

控方表示，警方較早前以誤殺罪起訴黎卓源和方文雄，控方認為兩宗案件有關聯性，或會互為影響，因此申請押後等待進一步調查。梁官關注傳票案早於今年3月首次提訊，控方理應有初步案情及資料，押後至明年4月會使案件橫跨近一年。控方解釋警方正在調查誤殺案，當中的資料或會影響傳票案件，未能確認現時的案情是否最完備。梁官最終批准申請，押後案件至明年4月23日再訊。

協興被控沒有防止在建築地盤內高處工作的人遇到危險狀況，和沒有防止工人遭墮下的物料或物體擊中等共17項傳票罪；遠東被控沒有發展、實施和維持一個安全管理制度等共5項傳票罪；駿研被控沒有設置及保持安全的工業裝置及工作系統等6項傳票罪；有合棚業被控沒有確保存放於處所的作業裝置或物質是安全的等12項傳票罪；利俊棚業被票控沒有防止工人遭墮下的物料或物體擊中等10罪。黎卓源和方文雄，各被票控沒有為受僱人本人及其他人採取合理的謹慎措施，和提供虛假資料或隱瞞資料等2罪；億雄工程和德恒建築，則各被票控沒有發展、實施和維持一個安全管理制度等4罪。

黎卓源和方文雄早前因塌棚事件共被控2項誤殺罪，各獲准以30萬元等條件保釋至明年2月27日再訊。

案件編號：KTS26408-26469/2024

法庭記者：雷璟怡